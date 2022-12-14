Bahtiyar Ersay, Azerbaycan üniformasını giydi

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’un danışmanı olan, Bahtiyar Ersay, yeni üniformasıyla objektiflere yansıdı.

Hain FETÖ'cülerin kumpas davalarında birçok asker mağdur edilmişti.

Onlardan biri de Balyoz davası ile albay olduğu dönemde hapse atılan Bahtiyar Ersay...

Ersay 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından YAŞ kararı ile terfi ettirilerek yedinen göreve başladı.

PKK'ya kan kusturdu

PKK'ya karşı büyük başarılar kazanan, özellikle Kaletepe'de düzenlediği operasyonla gündeme gelen Ersay Paşa son olarak Azerbaycan Görev Grup Komutanı olarak görev yapıyordu.

Azerbaycan Savunma Bakanı'nın danışmanı oldu

Korgeneral Bahtiyar Ersay, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’un danışmanı oldu.

Ersay bu göreve atandıktan sonra ilk kez Azerbaycan üniformasıyla görüntülendi.

O görüntüleri Azerbaycanlı gazeteci Nigar İbrahimova paylaştı.

Üniformayı giydi

İbrahimova, paylaşımında "Azerbaycan Savunma Bakanı Danışmanı olarak atanan Korgeneral Bahtiyar Ersay Paşamız Azerbaycan Ordu üniforması giyerek görevine başladı." ifadelerine yer verdi.