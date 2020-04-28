Bakan Albayrak: Çiftçilerin kredileri 6 ay ertelenecek
- Haber Merkezi
- 28.04.2020 - 14:10
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçilerin beklediği haberi duyurdu...
BAKAN ALBAYRAK'TAN ÇİFTÇİLERE MÜJDELİ HABER GELDİ
Twitter'dan açıklama yapan Bakan Albayrak, çiftçilerin yanında olduklarını ve Mayıs, Haziran aylarında vadesi gelen hazine destekli kredi geri ödemelerini 6 ay ertelediklerini söyledi.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şu şekilde:
"Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik.
Bugün geldiğimiz noktada, COVID-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız.
Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.
Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL’lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun."