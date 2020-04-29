Bakan Albayrak'tan fırsatçılara uyarı

Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından durumu fırsata çevirmek isteyenler oldu. Bakan Berat Albayrak, fırsatçılara karşı sert adımların atılacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katılım gösterdiği Dijital Tarım Pazarı’nın (DİTAP) tanıtım toplantısında konuştu.

"BÖYLE BİR DÖNEMDE FIRSATÇILIK YAPANLARA KARŞI SERT BİR SÜREÇ OLUŞTURACAĞIZ"

Bakan Albayrak, stokçulara, milletin sofrasına el uzatanlara fırsat vermeyeceklerine dikkat çekerek, “Bu fırsatçılara şunu söylüyorum; koronavirüs süreci, yoğunluk, sokağa çıkma yasakları, normalleşme süreci başlasın, Bakanlığım adına söylüyorum ki çok daha sert adımlar atacağız.

Böyle bir dönemde bile fırsatçılık yapanlar, bu defa bunlara gayet sert bir süreç oluşturacağız.

Dijital Tarım Pazarı’nı da hem tarladan sofraya kurmak isteğimiz sağlıklı ve şeffaf zincir açısından üstleneceği yol hem de üreticilerimize sunduğu imkan açısından gayet önemli görüyoruz.

Bu çerçevede Tarım Bakanlığımız başta olmak üzere tüm paydaşları kutluyorum, tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

"OLUŞUMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ GEREKLİ"

Platformdaki işlemlerden ek vergi, harç, hizmet kesintisi olmamasına olumlu bakacaklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu anlamda destekler verebiliriz. Bu tip benzeri oluşumların teşvik edilmesi öncelik olmalı. Genişletilmesi, topluma kulanım kolaylığı açısından rekabetçi olması açıcından olumlu bakarız." açıklamasını yaptı.