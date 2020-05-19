Gençlere seslenen Bakan Albayrak, "Geleceğiniz için çalışmak bizi asla yormuyor." dedi.

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı...

Siyasi cepheden bayramın adandığı gençlere önemli mesajlar geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençleri unutmadı.

Bakan Albayark, sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayınladı.

VİDEOLU KUTLAMA MESAJI

Albayrak videolu mesajında, "Türkiyemizin coşkusu sevgili gençlerimiz, geleceğiniz için çalışmak bizi asla yormuyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı müjdeli haberlerle kutlamak istedik. Şimdilik videoda buluşalım, çok yakında yeniden birlikteyiz." dedi.

Bakan Albayrak'tan 19 Mayıs mesajı ViDEO