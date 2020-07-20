Bakan Albayrak'tan Fatih sondaj gemisi paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına başlamasıyla ilgili, "Milli enerjisiyle tam bağımsız Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz" dedi.

Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Twitter hesabından yerli sondaj gemisi Fatih ile ilgili açıklamasını alıntılayan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAYA VE ARAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

"Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz."