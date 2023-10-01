Bakan Ali Yerlikaya: Devletin kararlılığıyla terör örgütlerine nefes aldırmayacağız Ankara'da yaşanan patlama sonrası basın mensublarının karşısına geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerle olan mücadelenin devam edeceğini söyledi. Yerlikaya açıklamasında, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmak yok" dedi.

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Ankara Kızılay'da meclisin açılacağı gün yapılan terör saldırısı, korku dolu anlara neden oldu.

İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin girişine yakın yapılan saldırıda teröristler, etkisiz hale getirildi.

Twitter hesabı üzerinden patlamaya dair bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerden birisinin kendisini patlattığını söyledi.

İki polisin de yaralandığını açıklayan Yerlikaya, hastane ziyareti öncesi basın mensublarının karşısına geçerek terörle müücadelede kararlılık mesajı verdi.

"Kahraman polisimiz teröristler araçtan iner inmez müdahale etti"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimiyle ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Alçak terör saldırısı girişiminde bulunuldu. Kahraman polisimiz, onlar araçtan iner inmez müdahalede bulundu. Bir tanesi kendisini kendisi patlattı, diğeri de vuruldu. Ankaramıza geçmiş olsun diyorum. Yaralı polislerimizin tedavileri devam ediyor, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

"Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar durmak yok"

Göreve geldiğimizden itibaren, tüm terör örgütü, organize suç şebekeleriyle mücadelemiz devam ediyor. Son terörist etkisiz haline getirilinceye kadar durmak yok, kararlılıkla mücadele edilecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bütün dairelerimiz bu olayı baştan sonra inceleyecekler. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldı.