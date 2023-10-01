ABD Ankara Büyükelçiliği: Teröre karşı Türkiye ile dayanışma içindeyiz Ankara'da sbaah saatlerinde gerçekleşen saldırıya dair ABD Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, "NATO müttefikimiz Türkiye'de bu sabah düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Ankara Kızılay'da sabah saatlerinde önce patlama ardından ise silah sesleri duyuldu...

Korku dolu anların yaşandığı Kızılay'da iki teröristin eylem hazırlığında olduğu, birinin kendisini patlattığı, birinin de güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Yaşanan olayla ilgili yayın yasağı da gelirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma başlatığını duyurdu.

Patlamanın üzerinden saatler geçtikten sonra açıklama yapan ABD Ankara Büyükelçiliği ise destek mesajı gönderdi.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama geldi

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;