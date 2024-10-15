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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencilerine yeni destek projesini açıkladı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen UNİDES Projesi'nin tanıtımı ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Genç Ofisi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

AÇILIŞI ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE YAPTILAR

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Genç Ofisi'nin açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesti.

Bakan Bak’a, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Erhan Özden eşlik etti.

Gençlik çalışmalarını yaygınlaştırmak amacıyla 133 üniversitede hizmete açılan genç ofislerin bir yenisini de Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde açtıklarını belirten Bakan Bak, "Öncelikle ben de eski bir akademisyenim. Üniversitelerde gençlerimizle pek çok projeleri beraber yaptık. Onun için de üniversitelerdeki gençlerimizin projelerine destek vermek gerçekten çok kıymetli. Özellikle de Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tematik bir üniversite. Yaklaşık bin 500 öğrenciye sahip çok özel nitelikli bir üniversite. Buradaki yetenekli gençlerimizin sanatta, müzikte uluslararası çapta başarılar elde edeceklerine yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

"ÖNERİLERİNİZ PAYLAŞACAĞINIZ ORTAMLAR OLUŞACAK"

Türkiye'nin dört bir yanında gençlerle bir araya gelmeye devam ettiklerini vurgulayan Bakan Bak, şöyle devam etti:

Bu 134'üncü genç ofisimiz. Üniversitelerin içerisinde bu ofisleri açtık. Bu ofisler, gençlerimizin hayata hazırlanma süreçlerinde onlara rehberlik eden, vizyon katan ve toplum içinde bir konum edinmelerine destek olan önemli merkezler olarak görev yapıyorlar. Bu ofisler de sizin eviniz, sizin mekanınız. Buralar, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yaptığı projeleri veya sizlerin talep ettiğiniz projeleri, önerilerinizi paylaşacağınız ortamlar olacak.

"PROJELER İÇİN TOPLAMDA 120 MİLYON TL'LİK BİR BÜTÇE AYIRDIK"

Üniversite öğrenci topluluklarını işbirliği ve destekleme programıyla dinlemek istediklerini, onların projelerine yardımcı olmak istediklerini dile getiren Bakan Bak, şöyle konuştu:

Gençlerimizle görüştük. Tiyatro, müzik, gitar kulüpleri ve bunlar gibi pek çok kulüp var. Ben de teknik üniversitede okurken kulübümüz vardı, kulüpte çeşitli aktiviteler yaptık. Gerçekten bir topluluk içerisinde yer almak çok kıymetli. Tiyatro kulübünde şu söylendi; 'Biz köy okullarında tiyatro oynatmak istiyoruz.' Toplumda gençler olarak sorumluluk almanız için çok çok kıymetli şeyler. Gençler toplumun vicdanıdır. Hazırlanacak projeler için toplamda 120 milyon liralık bir bütçe ayırdık. Sizin projeleriniz gelecek, işte dönemsel olarak baktığınız zaman dört dönem varsa 30'ar milyondan verilecek. ÜNİDES ile yerel projelere 20 ile 50 bin lira, ulusal projelere ise 50 ile 100 bin lira arasında destek sağlanacak ama özellikleri varsa bu projelere hocalarla da görüşerek daha da fazla destek verilecek.

Projenin uygulanmasında genç ofislerin bir paydaş olarak kullanılmasını istediklerini belirten Bak, "Sizlerin mekanı, siz talep edeceksiniz. Bu güzel projeleri hep birlikte toplumun yüreğini ısıtan, toplum katmanlarına dokunan, engelli çocuklara dokunan, yaşlılarımıza dokunan, gönüllülük projelerine, ortak projelere destek vereceğiz ve bu da çok kıymetli." dedi.

"GENÇLERİN YÜZYILI"

Bakan Bak, bütün öğrencilerin sivil toplum kuruluşlarında, spor ve müzik kulüplerinde yer almalarının çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:

Ben de spor kulüplerinde görev aldım, spor yaptım, futbol oynadım, futbol hakemliği yaptım, yöneticilik yaptım. Spor kulüplerinde başkanlık, federasyon başkanlığı pek çok aktivitede yer aldım. Tabii müzik çok kıymetli. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak genç ofislerimizle ÜNİDES projelerimizle gençlerimizin emrinde olacağız, hizmetinde olacağız. Bu tematik üniversitemizin güçlü olacağına inanıyoruz, buradan pek çok ressam, müzisyen ve çok değerli sanatçılar çıkacak. Bunlar çok çok kıymetli. Türk sanatçılarının müzisyenlerinin dünyada önemli noktalara gelmesini arzu ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin yüzyılı olduğunu düşünüyoruz. Gençlerin yüzyılında müziğin, sanatın güçlü olmasını istiyoruz.

ÜNİDES İLE YEREL VE ULUSAL PROJELERE MADDİ DESTEKTE BULUNULACAK

ÜNİDES (Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı), Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından üniversite öğrenci topluluklarının projelerini hayata geçirmelerine olanak sağlayan bir destek programıdır.

Bilim ve teknoloji, sanat, spor, kişisel gelişim, iş birliği, kapasite geliştirme, erişilebilirlik ve uluslararası çalışmalar gibi geniş bir yelpazede kapsayıcı ve sürdürülebilir projeleri desteklemeyi hedefleyen ÜNİDES, yerel projelere 20.000 TL – 50.000 TL, ulusal projelere ise 50.001 TL – 100.000 TL’ye kadar ayni destekte bulunacak.

Üniversiteler yönetmelikleri ve YÖK tarafından onaylı öğrenci kulüpleri bu programdan yararlanma hakkına sahip olacak.

Projelerin hazırlık, paydaş bulma, etkin kaynak yönetimi ve uygulama gibi süreçlerinde Genç Ofisler aracılığıyla gençlere mentörlük desteği sağlanacak.