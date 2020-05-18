Bakan Çavuşoğlu, Pompeo ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Pompeo ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo görüşmesinde koronavirüs ve bölgesel konular ele alındı.

Ayrıntılar gelecek...