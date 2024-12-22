Bakan Fidan'dan Şam değerlendirmesi: Misafirperverliklerini özlemişiz

AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki temaslarını sürdürüyor.

Başkenti Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Muhammed Colani bir araya gelen Bakan Fidan, düzenledikleri ortak basın toplantısın ardından akşam saatlerinde Şam'da bulunan Kasyun Dağı'na geçti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Muhammed Colani ile Şam'da bir araya geldiğini belirtti.

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Fidan, "Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk milleti ve devletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, "Suriyeli kardeşlerini" yalnız bırakmadığını vurgulayan Fidan, Suriye halkının yanında olduklarını ve ihtiyaç duydukları her alanda destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Fidan, "Suriye için önceliğimiz; ülkede istikrarın ve güvenliğin temini, terörün bertaraf edilmesi, ulusal uzlaşıya ulaşılması, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve ülkelerinden yıllardır ayrı olan Suriyelilerin yurtlarına geri dönebilmesini sağlayacak koşulların yaratılmasıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin güvenli, özgür, müreffeh ve bölge barışına katkıda bulunan bir Suriye'nin kurulabilmesi için her türlü katkıyı vereceğini belirten Fidan, şunları kaydetti: