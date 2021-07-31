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    Bakan Gül: Konya'daki cinayetler çok yönlü soruşturuluyor

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da 7 kişinin katledilmesiyle ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
    • DHA
    • 31.07.2021 - 01:32
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    Bakan Gül: Konya'daki cinayetler çok yönlü soruşturuluyor

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da bir eve düzenlenen ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

    Gül, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "ETNİK YA DA İDEOLOJİK BİR SAİK YOK"

    "Konya'da gerçekleşen menfur cinayetler başsavcılık talimatları çerçevesinde çok yönlü soruşturulmaktadır. Olayı yakından takip ediyoruz. Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil. Birlik ve beraberliğimizi bozmak için fırsat kollayanları, vesile arayanları kınıyorum. İlgili makamlar vahim olaya ilişkin olarak kamuoyunu aydınlatmaya devam edecektir. Milletimizin derin ve köklü kardeşliği her türlü provokasyonun üzerindedir."

    Bakan Gül: Konya daki cinayetler çok yönlü soruşturuluyor #1

    Bakan Gül: Konya daki cinayetler çok yönlü soruşturuluyor #2

    Bakan Gül: Konya daki cinayetler çok yönlü soruşturuluyor #3

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