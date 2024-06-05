Bakan Işıkhan, BM Cenevre Ofisi önünde Filistin eylemine katıldı Bakan Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi önünde Filistin’e destek için düzenlenen eyleme katıldı.

İHA

İsrail'in, Filistinli Müslümanlara zulmü devam ediyor. Bu zulme sessiz kalmayan göstericiler, katil İsrail'i dünyanın birçok noktasında protesto ediyor.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi önünde Filistin’e destek için düzenlenen eyleme katıldı.

"israil'in katliamına tüm insanlık tek yumruk olmalıdır."

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, “Katil İsrail yönetiminin Filistin'de işlediği insanlık suçlarını protesto etmek amacıyla HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi önünde düzenlenen eyleme katıldık.

İsrail yönetiminin vahşeti karşısında tüm devletleri, uluslararası kuruluşları ve insan hakları örgütlerini insanlığın haysiyetini ve onurunu; çocukların, kadınların, sivillerin hayatını korumaya çağırıyoruz. İsrail’in uyguladığı katliam ve barbarlık karşısında tüm insanlık tek ses ve tek yumruk olmalıdır.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)