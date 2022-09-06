Bakan Koca: 6 bin hekim kamuya dönmek için başvuru yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beyaz reformun ardından 6 binden fazla hekimin kamuya dönmek üzere başvuru yaptığını belirterek, "Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak" dedi.

Sağlıkta 'Beyaz Reform' dönemi yenilikleri de beraberinde getirdi.

Yeni düzenlemenin sağlıkta bir dönüm noktası olacağını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 binden fazla hekimin kamuya dönmek için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Bakan Koca, dün yapılan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

"6 binden fazla hekim kamuya dönmek üzere başvurusunu yaptı"

'Beyaz Reform' adımı sonrası kamuya dönüş taleplerinin arttığını belirten Bakan Koca, "Şu ana kadar 6 binden fazla hekim kamuya dönmek üzere başvurusunu yaptı. Bunlardan 5 bini uzman hekim. Sadece İstanbul'da 1350'yi buldu. Ankara'da 650'yi geçti. İzmir'de 600'e yaklaştı. Hatay'da 130'u, Diyarbakır'da 170'i, Batman'da 44 hekimi buldu. Bütün illerden yüksek oranda başvuru var. Sadece Bayburt ve Gümüşhane de henüz başvuru olmadı. Başvuranlardan çocuk hekimi sayısı 500'ü geçti, anestezist 420, kadın doğum ve dahiliye uzmanı her biri yaklaşık 400, radyolog 300'ü geçti. Beyin cerrahı 120, cildiye 115, göz, kulak burun boğaz, fizik tedavi ve kardiyoloji her biri 200 kişiyi geçti" dedi.

"Bugüne kadar böyle yoğun bir talep görülmedi"

İleriki dönemde kamuda çalışmanın avantajlı olacağını kaydeden Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Kamu, hekimlerin güvenilir limanı olacak. Şunu çok net söyleyebilirim; kamu hastanelerine dönüşler daha da artacak. Bu sayı sadece 'Ben Beyaz Reform çerçevesinde bu avantajlardan faydalanmak için kamuya dönmek istiyorum' diyen hekimlerin sayısı. Yeni dönemde biz 'Sağlıkta Beyaz Reform' diyerek sağlık çalışanlarına ve hekimlere bir gelecek vadediyoruz. Taban ücret dışında her işlemin bir karşılığının olduğu, mahsuplaşmanın olmadığı dolayısıyla her çalışanın mutlaka ek ödeme aldığı bir dönem başlattık.

Adil olan ve sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığını alabileceği bir dönem olacak. Bunun karşılığı olarak 1 hafta içinde 6 binin üzerinde hekim kamuya geri dönmek için başvurusunu yaptı. Bugüne kadar böyle yoğun bir talep görülmedi. Daha önce açtığımız açıktan atamalarda başvurular 800'ü geçmemişti. Kamuda bizim toplam uzman sayımız zaten 46 bin. Düşünün ki 5 bin uzman olmak üzere 6 bin hekim geri dönmek istiyor. Bu sayı daha da artacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Gelecek hafta açılacak açıktan atama kadrolarına daha fazla başvuran hekim olacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Toplam 85 bin atama bu yıl içinde yapılacak"

85 bin sağlık çalışanı alımıyla ilgili çalışmaların da devam ettiğini hatırlatan Fahrettin Koca, "Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.

Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz" dedi.

