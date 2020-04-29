7 bin 428 sağlık çalışanı enfekte oldu

Sağlık Bakanı Koca, enfekte olan sağlık çalışanı sayısının 7 bini geçtiğini belirterek, "Vakalarımız içindeki oranı yüzde 6,5'e yakın" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından, kameraların karşısına geçerek, koronavirüs ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

7 BİNDEN FAZLA SAĞLIK ÇALIŞANINDA VİRÜS

Bakan Koca, enfekte olan sağlık çalışanlarının sayısının fazla olduğunu belirterek, "Toplam, birilerinin söylediği kadar değil, daha fazlası. 7 bin 428 sağlık çalışanımız enfekte oldu. Vakalarımız içindeki oranı yüzde 6,5'e yakın." ifadelerini kullandı.

Koca, büyük özveri ve fedakarlıkla çalışan tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür etti.

Bakan Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı enfekte VİDEO