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    7 bin 428 sağlık çalışanı enfekte oldu

    7 bin 428 sağlık çalışanı enfekte oldu

    Sağlık Bakanı Koca, enfekte olan sağlık çalışanı sayısının 7 bini geçtiğini belirterek, "Vakalarımız içindeki oranı yüzde 6,5'e yakın" açıklamasında bulundu.
    • AA
    • 29.04.2020 - 18:02
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    7 bin 428 sağlık çalışanı enfekte oldu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından, kameraların karşısına geçerek, koronavirüs ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    7 BİNDEN FAZLA SAĞLIK ÇALIŞANINDA VİRÜS

    Bakan Koca, enfekte olan sağlık çalışanlarının sayısının fazla olduğunu belirterek, "Toplam, birilerinin söylediği kadar değil, daha fazlası. 7 bin 428 sağlık çalışanımız enfekte oldu. Vakalarımız içindeki oranı yüzde 6,5'e yakın." ifadelerini kullandı.

    Koca, büyük özveri ve fedakarlıkla çalışan tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür etti.

    Bakan Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı enfekte VİDEO

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