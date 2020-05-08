Bakan Koca, sağlıkçılar için bestelenen şarkıyı paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Canlar önce Allah'a, sonra sana emanet" isimli şarkıyı, animasyonlar ile hazırlanan video eşliğinde yayınladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden, sağlık çalışanları için bestelenen "Canlar önce Allah'a, sonra sana emanet" isimli şarkıyı paylaştı.

"EMEĞİ GEÇENLER SAĞ OLSUN"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık personeli için daha önce de şarkılar seslendirildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Örneklerini daha önce paylaştığımız şarkılardan bir yenisi daha yapıldı. 'Kahraman sağlık ordumuza' şeklinde, gurur verici ithafla başlayan şarkı, tek tek hekimlerimize 'Canlar önce Allah'a, sonra sana emanet' diyor. Emeği geçenler sağ olsun."

Öte yandan, Bakan Koca'nın paylaştığı eserin videosunda da sağlık personelinin hastanedeki çalışmalarının anlatıldığı animasyonlara yer verildi.



Bakan Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için bestelenen şarkıyı paylaştı