Sağlık Bakanı Koca, camilerin açılması konusunun salgının seyrine göre gündeme alınacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, salgın nedeniyle kapalı olan camilerin tekrar açılma durumuna ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'ya camilerin ne zaman açılacağı soruldu VİDEO

"SALGININ SEYRİNE GÖRE..."

Bakan Koca, camilerin açılması hususunun henüz Bilim Kurulu'nda görüşülmediğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde salgının seyrine göre gündeme gelebilir. Biz bu konuyu şu an kurulda görüşmedik." ifadelerini kullandı.