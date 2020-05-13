Dolar
6.9781
-0.2843%
Euro
7.5664
-0.3686%
Altın
1714.14
0.6494%
Borsa
100159.13
0.5453%
G. Altın
384.982
0.4781%
Bitcoin
63818.3
2.298%
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C
    Bakan Koca'ya camilerin ne zaman açılacağı soruldu

    Bakan Koca'ya camilerin ne zaman açılacağı soruldu

    Sağlık Bakanı Koca, camilerin açılması konusunun salgının seyrine göre gündeme alınacağını söyledi.
    • AA
    • 13.05.2020 - 18:41
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Bakan Koca'ya camilerin ne zaman açılacağı soruldu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, salgın nedeniyle kapalı olan camilerin  tekrar açılma durumuna ilişkin de açıklamalarda bulundu.

    Bakan Koca'ya camilerin ne zaman açılacağı soruldu VİDEO

    "SALGININ SEYRİNE GÖRE..."

    Bakan Koca, camilerin açılması hususunun henüz Bilim Kurulu'nda görüşülmediğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde salgının seyrine göre gündeme gelebilir. Biz bu konuyu şu an kurulda görüşmedik." ifadelerini kullandı.

    Görüş Bildir