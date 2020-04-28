Bakan Kurum: 64 bin konut kurası çekilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşları kolay ödeme koşullarıyla ev sahibi yapacak proje için önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceklerini söyledi.