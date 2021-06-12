Murat Kurum açıkladı: Hangi ilden ne kadar müsilaj toplandı?

Murat Kurum açıkladı: Hangi ilden ne kadar müsilaj toplandı?

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından müsilaj temizleme seferberliğinin dördüncü gününde ne kadar müsilaj toplandığını açıkladı. Peki 11 Haziran 2021 Cumartesi hangi ilden ne kadar müsilaj toplandı?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin başlatılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, ''Marmara Denizi'mizde oluşan müsilajla mücadelemizi 11 Haziran'da da kararlılıkla sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimizin dördüncü günü olan 11 Haziran'da, 464,1 m³ müsilajla birlikte toplamda 11972 m³ müsilajı temizledik.'' ifadelerine yer verdi.

Peki hangi ilden ne kadar müsilaj toplandı? İşte detaylar...

HANGİ İLDEN NE KADAR MÜSİLAJ TOPLANDI?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, resmi Twitter hesabı üzerinden müsilaja ilişkin açıklamada bulundu.

İl il toplanan müsilaj miktarını açıklayan Kurum, ''Dördüncü günün sonunda illerimizde, İstanbul 218,7 m³, Kocaeli 95,5 m³, Bursa 88 m³ Tekirdağ 44 m³, Balıkesir 182 m³, Çanakkale 146 m³, Yalova 423 m³ müsilajı bertaraf edilmesi için düzenli depolama tesislerine gönderdik.'' ifadelerini kullandı.

İlk üç gün temizleme yapılan 52 bölgeye 25 yer daha ekleyerek 77 bölgede çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Bakan Kurum, ''Müsilaj temizleme seferberliğimize çocuklarımız, ülkemiz ve dünyamız için durup dinlenmeden devam edeceğiz.'' dedi.