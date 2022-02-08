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    Bakan Kurum: Yıkılan bina alanında kentsel dönüşüme başlayacağız

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da gerçekleşen patlamaya ilişkin "Yıkılan binamızın yerinde hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü de gerçekleştireceğiz" dedi.
    • İHA
    • 08.02.2022 - 00:52
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    Bakan Kurum: Yıkılan bina alanında kentsel dönüşüme başlayacağız

    Bakan Kurum, İstanbul Üsküdar'da bir binada gerçekleşen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

    "YIKILAN BİNA BÖLGESİNDE HIZLI BİR ŞEKİLDE KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLATACAĞIZ"

    Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Üsküdar ilçesi Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki bir binada meydana gelen patlamanın ardından apartmanımızdaki yıkım çalışmalarını Üsküdar Belediyemiz ile başlattık. Yıkılan binamızın yerinde hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü de gerçekleştireceğiz. Bina sakinlerimize kira yardımı sağlayacak, yıkım çalışmalarının tamamlanmasına müteakip inşaatımıza başlayacağız. Sağlıklı ve güvenli yuvalarını vatandaşlarımıza bu yıl içerisinde teslim edeceğiz. Patlamadan etkilenen hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

    Bakan Kurum: Yıkılan bina alanında kentsel dönüşüme başlayacağız #1

    Bakan Kurum: Yıkılan bina alanında kentsel dönüşüme başlayacağız #2


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