Bakan Mehmet Nuri Aksoy milletvekili adayı olmadı! Destek mesajı verdi Milletvekili adayı olmayan iki bakandan biri olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhur İttifakı'na destek mesajı yayınladı.

ensonhaber.com AK Parti'de milletvekili adaylarının isimleri netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazırladığı listeyle büyük bir değişime gitti. 14 Mayıs'ta seçmenin karşısına çıkmak için genç ve yenilenmiş kadro hazırlandı. 3 dönem kuralı uygulanırken, kabine üyeleri de farklı seçim bölgelerinden aday gösterildi. 16 kabine üyesi aday olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kendi istekleriyle milletvekili adayı olmadı. İki bakan da Cumhur İttifakı'na destek mesajı verdi. "Durmadan çalışacağız" Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: Türkiye Yüzyılı’nda 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda milletvekili adaylarımızla birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde durmadan, yorulmadan çalışacağız. Gözden Kaçmasın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilk açıklama: Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız Haberin Detayları