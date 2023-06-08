Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Amacımız en hızlı şekilde afetin izlerini silmek Malatya'da konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Amacımız en hızlı şekilde buradaki afetin izlerini silmek" dedi.

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, kendisini Malatyalı gibi hissettiğini dile getirdi.

Depremlerin yaşandığı 6 Şubat'tan önce Malatya'ya 2 kez geldiğini anımsatan Ersoy, depremden sonra ise kendisinin Malatya'ya görevlendirildiğini ve o günden bu yana Malatyalılarla hemhal olduğunu vurguladı.

"Malatya şu ana kadar bu süreci başarıyla yönetti"

Malatya'nın yavaş yavaş el birliğiyle ayağa kaldırıldığını aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

Ben aslında Malatya'daki işbirliği ve koordineli çalışmadan dolayı bütün buradaki başka belediyemiz, ordumuz, AFAD'ımız ve bütün buradaki gönüllüler olsun, Malatyalılar olsun hayranlıkla izledim. Çok koordineli bir şekilde organize olduk hep beraber. Devlet, vatandaş el ele vererek bu enkazın altından kalkmayı başardık. Yüzyıl hatta birkaç yüzyıldır olmayan şiddetteki bir deprem fırtınasından bahsediyoruz. Ama inşallah Malatya şu ana kadar bu süreci başarıyla yönetti. Bundan sonrasında hızlı bir şekilde devam edip depremin etkilerini, izlerini tamamen Malatya'mızdan silmek için devlet olarak sizlerle el birliğiyle gayret etmeye devam edeceğiz.

"Kaldığımız yerden görevimize devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesini çok sıkı takip ettiğini dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

İl il geziyorlar deprem bölgelerini, yerinde tespitlerde de bulunuyorlar. Amacımız en hızlı şekilde buradaki afetin izlerini silmek. Devletimiz, dünyadaki hiçbir devletin göstermediği reaksiyonu, refleksi gösterdi. Tabii halkımızın yardımlaşma kültürü, paylaşma kültürü de bu afeti atlatmamızda en büyük etkenlerden biri oldu. Mal kayıplarının hızlı bir şekilde telafisi ve Malatya'yı tekrar büyüyen, gelişen şehirlerimiz arasında görmek. Ama bu Malatya için çok hızlı olacak diye düşünüyorum. Ben düzenli olarak gelmeye devam edeceğim. Biliyorsunuz yeni kabinede bize görev verdi Sayın Cumhurbaşkanı'mız. Ve şimdi de biz kaldığımız yerden devam ediyoruz.

"Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi durmak yok, yola devam"

Malatya'ya da memleketi Antalya kadar hakim olduğunu belirten Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: