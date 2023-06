Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Amacımız en hızlı şekilde afetin izlerini silmek

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, kendisini Malatyalı gibi hissettiğini dile getirdi.

Depremlerin yaşandığı 6 Şubat'tan önce Malatya'ya 2 kez geldiğini anımsatan Ersoy, depremden sonra ise kendisinin Malatya'ya görevlendirildiğini ve o günden bu yana Malatyalılarla hemhal olduğunu vurguladı.

Malatya'nın yavaş yavaş el birliğiyle ayağa kaldırıldığını aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesini çok sıkı takip ettiğini dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

Malatya'ya da memleketi Antalya kadar hakim olduğunu belirten Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

Her şeyden önce tüm dünyaya da hem Malatya olarak hem de Türkiye olarak örnek olduk. Herkes fazlası varsa diğer komşusuyla paylaştı. Bu da bizi açıkçası dünyaya örnek gösterilen bir ülke yaptı. Türkiye çok büyük krizler atlattı. Bu son kriz, çok büyüktü. Bundan sonra da krizler başımıza gelecektir. Dünyada her zaman krizlere açık bir yer. Ama ben inanıyorum ki Türkiye her krizden güçlenerek çıktı, kuvvetlenerek çıktı. Malatya da inşallah bu süreci güçlenerek, kuvvetlenerek, daha büyük bir Malatya olarak atlatacak. Ben hepinize bize vermiş olduğunuz moralden, destekten dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi durmak yok, yola devam.