Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı: İstanbul'a özel deprem kanunu geliyor Olası İstanbul depremiyle ilgili konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekrem İmamoğlu dahi 39 ilçe başkanıyla görüşüldüğünü belirterek özel deprem kanununun ekim ayında Meclis'e geleceğini kaydetti.

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Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler, kentsel dönüşüme tam bir ivme kazandırdı.

Özellikle İstanbullular, artık binalarının sağlam olmasını istiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erzincan Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma, Açılış, Anahtar ve Tapu Teslim Töreni’ne AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile katıldı.

Bakan Özhaseki, burada olası İstanbul depremiyle ilgili sürdürülen çalışmalar hakkındaki soruları yanıtladı.

Kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Bakanlık, bir taraftan olası Marmara depremine karşı hazırlıklarını aralıksız sürdürürken diğer taraftan da rezerv alanlar belirleniyor ve kentsel dönüşüm çalışmalarını da ülke genelinde kararlılıkla devam ettiriyor.

İstanbul'a özel deprem kanunu geliyor

Bakan Mehmet Özhaseki, İstanbul'a yönelik özel deprem yasasıyla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili Deprem Şurası’nın 15-16 Eylül'de toplanacağını ifade ederken İstanbul'a özel deprem kanunun da Meclis açıldıktan sonra ekim ayı başı gibi öncelikli çıkmasının beklendiğini ifade etti.

İlk Bakanlığı döneminde de özel çalışmalar yapan Bakan Özhaseki, göreve gelmesinin hemen ardından bir taraftan 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği 11 il bölgesindeki çalışmalarını yerinde aralıksız devam ettirirken diğer taraftan da olası İstanbul depremiyle ilgili çalışmalara da yoğun mesai harcıyor.

Bakan Özhaseki, İmamoğlu ve 39 ilçe başkanıyla görüştü

İstanbul'un 39 ilçe ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü hatırlatan Özhaseki, bunun siyaset üstü bir mesele olduğunu yineleyerek "Ben her İstanbul'a geldiğimde yaptığım toplantıda belediyelere 'Burada beni AK Partili değil devletin bir Bakanı olarak görün, yeterki hazırlık yapın, gelin ben size sonuna kadar destek vereceğim' diyorum. Bu işin siyaseti olmaz, sonu, hüsranı olur." dedi.

"Deprem hiç kimsenin ne partisine ne ırkına bakıyor"

Bakan Mehmet Özhaseki şöyle devam etti:

Deprem gerçekliğinde yapılması gereken neyse, doğru adımları atmaya çalışıyoruz. Partili, partisiz bu süreci sürdürüyoruz. Çünkü deprem olduğunda hiç kimsenin ne partisine ne ırkına ne mezhebine ne de dinine bakıyor. Hepimizi alıp götürüyor. Çok da büyük bir acı oluşturuyor. Bize düşen bir an önce evlerimizi, konutlarımızı daha güvenli hale getirmek. Şehirlerimizi daha sağlıklı, daha güvenli hale getirmek ve depremin hasarından en az biçimde etkilenen şekilde, sağlıklı bir vaziyette çıkabilmek. Çabalarımız, gayretlerimiz hep bu yönde.

"Meclis açılmadan da yasa teklifini sunacağız"

İstanbul'la ilgili çalışmaları tamamladıklarını ifade eden Bakan Özhaseki şunları kaydetti: