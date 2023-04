ensonhaber.com

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan depremlerin ardından 11 ilde meydana gelen yıkımların yaralarını sarmak için geçici yaşam alanlarının kurulumuna ve eş zamanlı olarak da kalıcı konutların yapımına ivedilikle devam ediyor.

Bakan Murat Kurum, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen 897 adet afet konutunun temel atımı ve 659 konut ve 61 dükkanın anahtar teslim töreni için geldiği Şanlıurfa’da konuştu.

Bakan Kurum konuşmasında, bin yıldır otağ kurduğumuz bu kadim coğrafyada çok cefalar çekildiğini belirterek son birkaç yıldır çekilen acıların depremler, seller ve yangınlarla katmerlenerek arttığına vurgu yaptı.

Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremler ve sel felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ise baş sağlığı diledi.

Bakan Kurum, ülkece zor günlerden geçildiğini ancak bu zor günlerin hep birlikte aşılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bakan Kurum, 14 Mayıs’ta seçime gidileceğini hatırlatarak, muhalefetin Türkiye’yi yüz yıl geriye götürmek istediğinin altını çizerek şöyle konuştu:

Bakan Kurum, milletten dua alabilmek için eser yarışı, eser siyaseti yaptıklarını belirterek şu mesajı verdi:

Biz, yaptığımız her yatırımı cennet vatanımız için yapıyoruz! Şanlıurfa’mız için yapıyoruz. Attığımız her adımı bu bereketli toprakların kalbi Şanlıurfa’mız için atıyoruz! Milletimizden dua alabilmek için onların hayır duasını alabilmek için eser yarışı yapıyoruz. Eser siyaseti yapıyoruz. Bizim gayemiz, hep tertemiz oldu. Çünkü bizim gayemiz sizsiniz, sevdamız sizsiniz, davamız sizsiniz! Gayemiz de sevdamız da Şanlıurfa’daki kardeşlerimiz. Çünkü sizler tembellerin değil çalışkanların yanında oldunuz; toplanıp toplanıp dağılanlarla değil, söz verip yapanlarla beraber oldunuz! Kutsallarımıza saygı duyanlarla beraber oldunuz. Liderimizle, Cumhurbaşkanımızla bir oldunuz. Bu yüzden her şey, Türkiye için! Diyoruz.