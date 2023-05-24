Bakan Murat Kurum: İstanbul'da vatandaşımızı liyakatsiz anlayışa terk etmedik Ensonhaber canlı yayınında İstanbul'un sorunlarını değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da vatandaşımızı liyakatsiz anlayışa terk etmedik" vurgusu yaptı.

ensonhaber.com

14 Mayıs'ta Türkiye demokrasinin gereği olarak sandık başına gitti.

Yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı ipi göğüslerken Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı.

Seçimler öncesi kabine üyeleri ise Türkiye'nin dört bir yanında AK Parti listelerinden seçimlere girdi.

O isimlerden birisi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.

Bakan Kurum İstanbul'dan Meclis'e girdi

Bakan Murat Kurum, en önemli seçim bölgelerinden birisi olan İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday gösterildi.

Seçimler öncesi ilmek ilmek İstanbullularla buluşan Bakan Kurum, seçimler sonucu milletvekili olarak parlamentoya girdi.

İstanbul'un sorunlarını çözmek için harekete geçti

İstanbul'un sorunlarını çözmek için harekete geçen Bakan Kurum'un en önemli gündem maddelerinden birisi İstanbul'un kentsel dönüşüm projeleri oldu.

İmamoğlu verdiği sözleri tutmadı

2019 yılında İBB yönetiminin başına geçen Ekrem İmamoğlu kentsel dönüşümle ilgili verdiği sözleri tutmazken geçen süre boyunca İstanbul deprem riskiyle kaderine terk edildi.

"Bize 100 yıl lazım"

İBB Başkanı İmamoğlu, "Hızla hareket edersek İstanbul'un sorununu çözmek için bize 100 yıl lazım." ifadelerini kullanmıştı.

'Yarısı Bizden' kampanyası başlatıldı

İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Bakan Murat Kurum ise elini taşın altına koydu.

'Yarısı Bizden' kampanyası ile birlikte İstanbul'da kentsel dönüşüm için önemli bir adım atıldı.

Yapılan çalışmaları Ensonhaber canlı yayınında değerlendiren Bakan Murat Kurum, açıklamalarında İstanbul'un tüm sorunları için geceli gündüzlü çalışacağız vurgusu yaptı.

"İstanbul'da vatandaşımızı liyakatsiz anlayışa terk etmedik"

Kurum, "İstanbul'da verilen sözlerin tutulmadığını gördük. Vatandaşımızı beceriksiz liyakatsiz anlayışa terk etmedik." mesajı verdi.

İstanbul'da yapılmayanları sıraladı

İBB'nin söz verip tutmadığı projeleri değerlendiren Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

Biz sahada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapması gereken işleri yapmadığını, verile sözlerin tutulmadığını net bir şekilde gördük. Çekmeköy’e gittik kavşak yapılması gerekiyor yapılmamış, Üsküdar’a gittik altyapı yapılmamış, Sancaktepe’de Sultanbeyli’de Tuzla’da metro ile ilgili sözler verilmiş ama tutulmamış, Esenyurt’ta bizim başlattığımız metro 4 sene içerisinde yüzde 4 ilerledi. Neticede milletimiz bu konudan rahatsız, istiyor ki bu hizmetlerin bir an önce İstanbul’a gelmesi. İstanbul’da artık trafik kader haline gelmiş, trafiğe çıktığınızda ne kadar süre kaybedeceğiniz belli değil. Şimdi siz verdiğiniz sözleri tutmazken yapılan işleri bitirmezseniz, il il gezip ikbal kaygısı güderseniz bunun sonucu böyle olur.

"Aynı anlayışla çalışmalarımızı yapmayı sürdüreceğiz"

İBB'ye rağmen 4 sene boyunca İstanbul'a yapılanları tek tek sıralayan Bakan Kurum şöyle devam etti: