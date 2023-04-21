Bakan Murat Kurum 'Yarısı Bizden' kampanyasının detaylarını açıkladı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 'Yarısı Bizden' kampanyasına ilişkin detayları paylaştı. Kurum, proje kapsamında konutların en geç 2 yıl içinde konutların teslim edileceğini söyledi.

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Türkiye, tarihinin en büyük felaketini yaşadı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem, 11 ili vurarak yıkıma neden oldu.

Büyük felaket, kentsel dönüşümün ne kadar mühim olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Devlet, kentsel dönüşüm projelerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kentsel dönüşüme ilişkin önemli müjdeler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümde 'Yarısı Bizden' kampanyasının başlatıldığını duyurdu.

Kampanyanın detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentsel dönüşümle ilgili verdiği iki müjdenin ardından vatandaşlar kampanyanın detaylarını sorgulamaya başladı.

Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber canlı yayında merak edilenleri tek tek açıkladı.

Başvuru tarihlerini açıkladı

Murat Kurum, kampanyaya başvuruların 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacağını duyurdu

Sürecin devamında bakanlık ekiplerinin binalarda ön inceleme yapacağını söyleyen Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

Bakanlığımızın ekipleri ön incelemeye gidecekler. Bu bina riskli mi, öncelikli mi diye ön rapor tutacaklar. Bina dönüşüme uygun mu diye bakılacak. Bu başvuru çerçevesinde biz bakanlığımızın ekipleri ön incelemeye gidecekler, bir rapor tutacaklar. Bin konutluk yerinde dönüşüme başlatıyoruz bugün. Rezervde 100 bin konutluk rezervin 2041 konutun temelini attık. 4 bin konutu da teslim ettik bugün. 10,5 milyar liralık 6500 konutluk bir kentsel dönüşüm inşası ve teslimi yapılmıştır bugün.

"2 yıl içinde teslim edilecek"

İstanbul'un silüetinin değişiceğini vurgulayan Murat Kurum, konutların en geç 2 yıl içerisinde teslim edileceğini söyledi.

Rakamlarla büyük projeyi anlattı

Ortalama maliyetleri ve devletin ne kadarlık kısmını hibe edeceğini de açıklayan Bakan Kurum şöyle devam etti:

Sadece bugün 10,5 milyar liralık 6 bin 500 konutun inşası ve teslimi yapılmıştır. Bina dönüşüme uygunsa 3'te 2 çoğunluk dönüşme girmek istiyorsa rezerv alanda ya da yerinde yapılacak. Önce yerindekine odaklanacağız. Dönüşüme girmesi gereken konut sayısı 200 bini aşarsa kura çekeceğiz. Yerindeki değeri 10 lira, rezerv alandaki değer 20 lira ise yerindeki değerini düşeceğiz. Kalan tutarın da yarısını biz karşılayacağız. İsterse TÜFE ve memur maaş katsayısına göre isterse kalan tutarı 0, 79 vade farkıyla 10 yıla kadar sabit kredi kullanıp borcunu ödeyecek. 2+1 dairelerimizin 1,5 milyon liralık maliyetinin yarısını biz karşılayacağız. Vatandaşımız 75 bin TL peşin ödeyip kalan tutarı başlangıç tutarı 5 bin 625 liradan 10 yıl vadede ödeyebilecek. 3+1 konutlarımızın maliyeti 1 milyon 800 bin TL. Yine yarısını devletimiz karşılıyor.

"10 bin 500 TL taşınma yardımı yapacağız"

Kira ve taşınma yardımıyla alakalı da konuşan Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

Yine 10 yıl vadede 6 bin 750 TL ile bu dönüşüme tabi olacak. En geç 2 yıl içerisinde teslim edeceğiz. 1 yıl bitenler de olacak. 2 yıl içerisinde bitenler de olacak. 10 bin 500 TL taşınma yardımı yapacağız. 5 bin 250 TL de kira yardımımı yapacağız. Eğer bir artış söz konusu olursa biz de desteklerimiz artırırız.

Deprem bölgesinde son durum

Deprem bölgesindeki son durumu da paylaşan Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Bayrama buruk giriyoruz. Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle bu bayrama tüm Türkiye buruk girdi. Aklımız, fikrimiz hep deprem bölgesinde oldu. Bir nebze de olsa hüzünlerine ortak olmak için devletimiz ilk andan itibaren kardeşlerimizle beraberdik. Orada acılar dinene kadar da içimiz rahat etmeyecek.

"Türkiye'nin yüzde 70'i deprem bölgesi"

Topraklarımızın yüzde 70'i deprem bölgesi. Bugüne kadar baktığımızda yaşadığımız depremler sebebiyle 130 bin canımızı depremlerde yitirdik. Aynı acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren hep vatandaşımızın yanında olduk. İlgili kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için seferber olduk. 11 ilimizde vatandaşlarımızın acısı çok zor, anlatılamaz. Biz bu acılar bir daha yaşamak istemiyoruz. Depremi engelleyemeyiz ama mücadele edebiliriz. Sağlam güvenli binalarda oturmak zorundayız. İnşallah en iyisini en güzelini hızlı bir şekilde yapacağız. 15. günde sözleşmelerini imzaladık, 40. günde temellerini attık. Şuan 106 bin konutumuz için adımları attık.



Bizim birinci önceliğimiz deprem bölgesi. 650 bin konutumuzun inşasını başlatacağız rezerv alanlarda. Birinci önceliğimizi yoluna koyduktan sonra etap etap devam edeceğiz. Yarın Cumhurbaşkanımız ile birlikte ilk köy konutlarının teslimini yapacağız. 2 ayda tamamladık. Bayramda bir nebze de olsa mutluluklarına şahit olmuş olacağız.

"İstanbul'da 700 bin konut dönüştürüldü"