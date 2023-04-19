Bakan Mustafa Varank açıkladı: Togg'un şarjı 530 kilometre gidiyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un en çok merak edilen özelliği olan, şarjının kaç kilometre gittiği sorusunu yanıtladı.

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Türkiye'nin yarım asırlık hayali olan yerli otomobili gündemde yer almaya devam ediyor.

İlk olarak banttan inen araç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmesi ile yollarda görülmeye başlandı.

Şimdilerde kura ile belirlenen ilk 20 bin sahibinden önce kabine üyelerine dağıtılan Togg, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kabine üyelerinin makam aracı yapılan milli otomobil, yapılan ziyaretler kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında görülüyor.

Her gittiği yerde en ince ayrıntısına kadar incelenen ve fotoğraflarla ölümsüzleştirilen araçlar ilgi odağı oluyor.

Bakan Varank'tan şarj yanıtı

Öte yandan her özelliği ise ayrı bir merak uyandırıyor.

Bunlardan biri de Togg'un şarjının kilometre hesabı...

Merak edilen konuya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, cevapladı.

"Bizim kullandığımız Togg'un şarjı 530 kilometre gidiyor"

Tv 100'de 'Az Önce Konuştum' programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Bakan Varank, şöyle yanıt verdi:

300 Kw'lık, 18- Kw'lık bir şarj istasyonunda şarj ettiğimizde orada maliyetler biraz yükseliyor. Bizim kullandığımız Togg'un şarjı 530 kilometre gidiyor. Tabi bu kağıt üzerindeki bu araçların şarjı. Eğer biraz fazla basarsanız 0-100'ü denerseniz bu süreler aşağıya düşebiliyor. Bizim kullandığımız çift motorlu, 530 kilometre menzilli araçlar. Bunlar satışta değil. Bu araçlar bu sene satışa çıkmayacak.