Bakan Mustafa Varank, Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel uçağını paylaştı Saati 12 bin dolarlık özel jetle deprem bölgesine giden Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bakan Mustafa Varank deşifre etmişti. Bakan Varank bu gün yaptığı paylaşımda apronda bekleyen özel uçağın Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu söyledi.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı masa liderleri, Adıyaman'da depremzedelerle iftar programına katılmıştı.

Hükümeti sık sık 'lüks harcamalar' sıralayarak eleştiren bir isim olan Kılıçdaroğlu'nun mütevazilik maskesi düştü.

İktidara gelmeleri durumunda Cumhurbaşkanlığına ait tüm uçakları satacaklarını anlatarak seçmenden oy isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları, söyledikleriyle çelişki doğurdu.

Saati 12 bin dolar

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Adıyaman ziyaretine saati 12 bin dolar olan özel uçakla gittiği ortaya çıktı.

Bu durumu örtmeye çalışan CHP'liler ise Kılıçdaroğlu'nun minibüs videolarını dolaşıma soktu.

"Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meral Akşener ile birlikte Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftarına gittik.



Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü.



14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek!

Bakan Varank ortaya çıkardı

Kılıçdaroğlu ve CHP'nin bu minibüs tiyatrosunu ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank deşifre etti.

"İşte tam olarak takiye budur"

Sosyal medya hesabından uçağın görselini kullanan Varank, şunları ifade etti:

Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır' diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!

Yine Varank'a yakalandı

Haftalar sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçak maskesi tekrardan düştü.

Teknofest'e gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından apronda bekleyen özel uçağın kime ait olduğunu sordu.

Özel uçağın saatinin 12 bin dolara kiralandığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olduğu ortaya çıktı.

"Minibüslü takiye koalisyonunun adayı; Kılıçdaroğlu"

Durumu sosyal medya hesabından duyuran Bakan Varank şu ifadeleri kullandı: