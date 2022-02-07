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    Bakan Nebati: Londra'da yaptığımız görüşmeler çok olumlu geçti

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün Londra'da bankaların ve yatırımcıların yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmelerin olumlu geçtiğini twitter hesabından bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 22:46
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 22:47
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    Bakan Nebati: Londra'da yaptığımız görüşmeler çok olumlu geçti

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERLE YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMELER ÇOK OLUMLU GEÇTİ"

    "Bugün Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz."

    Bakan Nebati: Londra da yaptığımız görüşmeler çok olumlu geçti #1


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