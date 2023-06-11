Bakan Osman Aşkın Bak paylaştı! Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçının ardından bir fotoğraf paylaştı.

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Gençlik yıllarında sporla iç içe olduğunu her platformda belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik görevleri icra ederken spordan hiç uzaklaşmadı.

Zaman zaman masa tenisinde rakip tanımayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimi zaman da farklı spor dallarında farkını ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekibiyle birlikte yaptığı keyifli spor aktivitelerine bir yenisini daha ekledi.

Ekibiyle basketbol maçı yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçına dair bir paylaşımda bulundu.

"Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz"

Bakan Bak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fark attı

Fotoğrafta ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeşil takımı karşı taraftaki beyaz takıma karşı farklı üstünlük sağladığı görüldü.

Fotoğraf karesinde Bursa milletvekili Mustafa Varank, İzmir milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Alpay Özalan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.