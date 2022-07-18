Bakan Özer: Başarılı öğrenciler, meslek liselerini tercih etmeye başladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Fen Lisesi'ne yerleşen öğrencinin puanından daha yüksek puanlı öğrenci, meslek lisesine gidiyor. Artık öğrenciler, meslek liselerini tercih etmeye başladı" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Ankara Sanayi Odası (ASO) arasında 'Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü' imzalandı.

ASO'da gerçekleştirilen törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Valisi Vasip Şahin, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

"Devasa yatırımlar yapıldı"

Bakan Mahmut Özer, son 20 yılda öğrencilerin okula ulaşma oranının arttığını belirterek, "81 ilde, 922 ilçede devasa yatırımlar yapıldı. Her yıl eğitime en büyük bütçe ayrıldı. 300 binlerde olan derslik sayısı, bugün itibarıyla 855 bine yani yaklaşık 1 milyon derslik sayısına ulaştı. 1 milyon dersliği olan bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Yani ülkelerin en değerli sermayesi olan beşeri sermayenin niteliğini arttırmayla ilgili eğitimin en fazla kullanıldığı dönem, son 20 yıl olmuştur." diye konuştu.

"Özlük haklarında ciddi iyileşme olacak"

Mesleki eğitime, okul öncesi eğitime erişim ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine verdikleri öneme dikkat çeken Bakan Özer, "60 yıllık özlem olan 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' ilk kez bu dönemde, yani 20 yılın eğitim yatırımlarını taçlandıran bir kanun olarak 14 Şubat 2022 yayımlandı ve yürürlüğe girdi. İşte bugün de atılan adımların ne kadar hızlı bir şekilde süreçlerde etkili olduğunu görüyoruz." dedi.

"Başarılı öğrenciler meslek liselerini tercih ediyor"

Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki eğitimi ayağa kaldırmak için sektörün tüm temsilcileriyle iş birliği yaptığını belirterek, "İstediğimiz şey; sanayicinin deneyimini, birikimini, müktesebatını, meslek liselerine aktarması. Süreci birlikte yönetip insan kaynağını birlikte yetiştirebilmemiz. İşte bunun neticelerini gördük. İlk adımlarını Savunma Sanayi Başkanlığı'mızla yaptık; ASELSAN Mesleki Teknik Anadolu Lisesi. Düşünün, artık ASELSAN Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenciler geliyor. Ankara Fen Lisesi'ne yerleşen öğrencinin puanından daha yüksek puanı olan öğrenci, meslek lisesine gidiyor.

"Meslek liseleri üretim yapmaya başladı"

İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Teknopark İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, bunun örnekleri çoğaltabilir. Artık başarılı öğrenciler meslek liselerini tercih etmeye başladı. Yani 28 Şubat sürecinin suyun akışını yatağından değiştirdiği süreci, biz tersine döndürmüş olduk. Artık akademik olarak başarılı öğrencileri de meslek liseleriyle buluşturmaya başladık. Meslek liseleri üretim yapmaya başladı." diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, MEB ile ASO arasındaki iş birliği protokolü, Bakan Özer ve ASO Başkanı Özdebir tarafından imzalandı.









