Bakan Özhaseki, dinlediği engelli depremzede teyzenin isteği için talimat verdi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'da yüzde 40 engelli 65 yaşındaki depremzede İslim Kaya’nın elinden tutarak taleplerini dinledikten sonra talimat verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. kez seçilmesinin hemen ardından kabineyi kamuoyuna açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı için Murat Kurum'un yerine seçilen Mehmet Özhaseki, Murat Kurum'un bıraktığı yerden görevini aynı yoğunlukta devam ettiriyor.

Adıyaman'da engelli depremzedeyi elini tutarak dinledi

Bakan Mehmet Özhaseki, ilk saha çalışmasını asrın felaketinin yaşandığı Adıyaman’a gerçekleştirdi. Adıyaman Valiliği ziyareti sırasında kendisiyle görüşmek için bekleyen yüzde 40 engelli 65 yaşındaki İslim Kaya'yı gördü.

Kaya'nın yanına giden Bakan Özhaseki, elini tutarak uzun süre kendisiyle sohbet etti. Özhaseki, vatandaşın ihtiyacına yönelik taleplerinin hemen gerçekleşmesi için talimat verdi.