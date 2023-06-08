ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. kez seçilmesinin hemen ardından kabineyi kamuoyuna açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı için Murat Kurum'un yerine seçilen Mehmet Özhaseki, Murat Kurum'un bıraktığı yerden görevini aynı yoğunlukta devam ettiriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyamanlı depremzede ile birlikte

Adıyaman'da engelli depremzedeyi elini tutarak dinledi

Bakan Mehmet Özhaseki, ilk saha çalışmasını asrın felaketinin yaşandığı Adıyaman’a gerçekleştirdi. Valiliği ziyareti sırasında kendisiyle görüşmek için bekleyen yüzde 40 65 yaşındaki İslim Kaya'yı gördü.

Bakan Özhaseki, dinlediği engelli depremzede teyzenin isteği için talimat verdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyamanlı depremzede ile birlikte

Kaya'nın yanına giden Bakan Özhaseki, elini tutarak uzun süre kendisiyle sohbet etti. Özhaseki, vatandaşın ihtiyacına yönelik taleplerinin hemen gerçekleşmesi için talimat verdi.

Bakan Özhaseki, dinlediği engelli depremzede teyzenin isteği için talimat verdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyamanlı depremzede ile birlikte
Bakan Özhaseki, dinlediği engelli depremzede teyzenin isteği için talimat verdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyamanlı depremzede ile birlikte