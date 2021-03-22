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    Bakan Selçuk: Duruşumuz bir metne indirgenemez

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Kadına yönelik şiddetle mücadeledeki net duruşumuz çeşitli sebeplerle diğer Konsey ülkelerinde de tartışılan bir metine indirgenemez” dedi.
    • İHA
    • 22.03.2021 - 07:51
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    Bakan Selçuk: Duruşumuz bir metne indirgenemez

    Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi feshedilmişti.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, ‘İstanbul Sözleşmesi’ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    "DURUŞUMUZ TARTIŞILAN BİR METNE İNDİRGENEMEZ"

    Selçuk, “Dünyada 200'e yakın ülke var. 47 Avrupa Konseyi üyesinden 19'u çekinceyle onay vermiş, 11'i imzalayıp onaylamamış, 2'si işlem yapmamış. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadeledeki net duruşumuz çeşitli sebeplerle diğer Konsey ülkelerinde de tartışılan bir metine indirgenemez” ifadelerini kullandı.

    Bakan Selçuk: Duruşumuz bir metne indirgenemez #1

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