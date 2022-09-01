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    Süleyman Soylu: Biri turuncu kategoride aranan 3 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Bahçesaray bölgesinde 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • DHA
    • 01.09.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 18:19
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    Süleyman Soylu: Biri turuncu kategoride aranan 3 terörist öldürüldü

    Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi devam ediyor.

    Bu kapsamda Türkiye'de terörü bitirmek için emin adımlarla ilerleyen kahraman Mehmetçik, Van'da, Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver operasyonunu sürdürüyor.

    3 terörist öldürüldü

    Operasyon kapsamında Van'ın Bahçesaray bölgesinde 1'i turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.

    Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

    "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

    "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz! Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında; 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki kahraman jandarmamıza tebirkler" Süleyman Soylu: Biri turuncu kategoride aranan 3 terörist öldürüldü #1


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