Süleyman Soylu: Biri turuncu kategoride aranan 3 terörist öldürüldü

Süleyman Soylu: Biri turuncu kategoride aranan 3 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Bahçesaray bölgesinde 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye'de terörü bitirmek için emin adımlarla ilerleyen kahraman Mehmetçik, Van'da, Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver operasyonunu sürdürüyor.

3 terörist öldürüldü

Operasyon kapsamında Van'ın Bahçesaray bölgesinde 1'i turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

"Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz! Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında; 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki kahraman jandarmamıza tebirkler"