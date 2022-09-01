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- Süleyman Soylu: Biri turuncu kategoride aranan 3 terörist öldürüldü
Süleyman Soylu: Biri turuncu kategoride aranan 3 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Bahçesaray bölgesinde 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- DHA
- 01.09.2022 - 17:59
- Güncelleme : 01.09.2022 - 18:19
Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi devam ediyor.
Bu kapsamda Türkiye'de terörü bitirmek için emin adımlarla ilerleyen kahraman Mehmetçik, Van'da, Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver operasyonunu sürdürüyor.
3 terörist öldürüldü
Operasyon kapsamında Van'ın Bahçesaray bölgesinde 1'i turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.
"Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz! Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında; 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki kahraman jandarmamıza tebirkler"