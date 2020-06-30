İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 11 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 70 milyon liraya el konulduğunu bildirdi.

Türkiye, 9 ülke ile iş birliği yaparak, uyuşturu operasyonu düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bataklık Operasyonu'nun Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu söyledi.

Türkiye'de 94 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini belirten Bakan Soylu, "Şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon liraya el konuldu." dedi ve şu şekilde konuştu:

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONU

"Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu başlatıldı. Yaklaşık 1 yıldır takip edilen operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonun ismi Bataklık. Özellikle, uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suç gelirleriyle mücadele etmek. Özellikle suç gelirleriyle mücadelede büyük bir mücadele verilmektedir. Dönem dönem çok zorlandığımız açıktır.

Bakan Soylu: 9 ülke ile Bataklık Operasyonu düzenledik ViDEO







70 MİLYON LİRAYA EL KONULDU



Bu operasyon 9 ülkeyle bağlantılı gerçekleştirildi. Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador ve Brezilya ile bağlantılı gerçekleştirildi. Türkiye'de 11 ilde yapıldı. 94 hedef vardı, 67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon liraya el konuldu.

500 MİLYONUN ÜZERİNDE NAKDİ VE SUÇ GELİRİ

Bu operasyonda ayrıca hem suç gelirlerine yönelik, silahlı suç örgütü tespit edildi. Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten, Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası var. 500 milyonun üzerine çıkabilecek bir nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak."





"OPERASYON, BUGÜNDEN SONRA DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE OLACAK"

Yaklaşık 2 ay önce bu operasyona bağlı olarak bir yakalama daha gerçekleştirildiğini belirten Soylu, "Kamuoyuna çok fazla deklare edilmeden suç dosyasına herhangi bir halel gelmemesi için de devam da ettirildi. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihinin en önemli operasyonudur bu. Bu büyüklükte böyle bir operasyon olmadı ama bugünden sonra çok daha güçlü şekilde olabileceğini, hem milletimize hem kamuoyuna ilan etmek istiyorum." diye konuştu.