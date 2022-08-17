Bakan Soylu: Bu topraklarda artık her mevsim bahar

Bakan Soylu: Bu topraklarda artık her mevsim bahar

Terörden temizlenen Munzur Dağı'na ait İHA ile çekilen görüntüleri paylaşan Bakan Soylu, "Tunceli Munzur’da sıradan bir gün. Şu koyunların dağlarda otlamasına bak." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırda ve yurt içinde yaptıkları başarılı operasyonlarla PKK'nın kökünü kazımaya devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik, teröre geçit vermeyerek yurdun birçok bölgesinde güven ortamı sağladı.

Munzur Dağları terörden kurtarıldı

Bu bölgelerden birisi de Erzincan ile Pülümür ve Ovacık ilçeleri arasında yer alan Munzur Dağları...

Terörden kurtarılan Munzur'da, artık yaban hayvanları dikkati çekiyor.

Bakan Soylu paylaştı

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi hesabından Munzur Dağı'na ait görüntüleri paylaştı.

Bakan Soylu paylaşımına, "Bu topraklarda artık her mevsim bahar, her mevsim huzur hüküm sürüyor" notu düştü.

Bakan Soylu: Bu topraklarda artık her mevsim bahar VİDEO



"Şu koyunların dağlarda otlamasına bak"

Koyunların İnsansız Hava Araçları (İHA) ile havadan çekilmiş görüntülerini paylaşan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“İHA’ların kamerasından Tunceli Munzur’da sıradan bir gün. Şu koyunların dağlarda otlamasına bak. Bu topraklarda artık her mevsim bahar, her mevsim huzur hüküm sürüyor.”

Görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.