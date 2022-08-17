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    Bakan Soylu: Bu topraklarda artık her mevsim bahar

    Terörden temizlenen Munzur Dağı'na ait İHA ile çekilen görüntüleri paylaşan Bakan Soylu, "Tunceli Munzur’da sıradan bir gün. Şu koyunların dağlarda otlamasına bak." ifadelerini kullandı.
    • 17.08.2022 - 10:40
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    Bakan Soylu: Bu topraklarda artık her mevsim bahar

    Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırda ve yurt içinde yaptıkları başarılı operasyonlarla PKK'nın kökünü kazımaya devam ediyor.

    Kahraman Mehmetçik, teröre geçit vermeyerek yurdun birçok bölgesinde güven ortamı sağladı.

    Munzur Dağları terörden kurtarıldı

    Bu bölgelerden birisi de Erzincan ile Pülümür ve Ovacık ilçeleri arasında yer alan Munzur Dağları...

    Terörden kurtarılan Munzur'da, artık yaban hayvanları dikkati çekiyor.

    Bakan Soylu: Bu topraklarda artık her mevsim bahar #1

    Bakan Soylu paylaştı

    Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi hesabından Munzur Dağı'na ait görüntüleri paylaştı.

    Bakan Soylu paylaşımına, "Bu topraklarda artık her mevsim bahar, her mevsim huzur hüküm sürüyor" notu düştü.

    Bakan Soylu: Bu topraklarda artık her mevsim bahar VİDEO

    Bakan Soylu: Bu topraklarda artık her mevsim bahar #2

    "Şu koyunların dağlarda otlamasına bak"

    Koyunların İnsansız Hava Araçları (İHA) ile havadan çekilmiş görüntülerini paylaşan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

    “İHA’ların kamerasından Tunceli Munzur’da sıradan bir gün. Şu koyunların dağlarda otlamasına bak. Bu topraklarda artık her mevsim bahar, her mevsim huzur hüküm sürüyor.”

    Görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.

    Bakan Soylu: Bu topraklarda artık her mevsim bahar #3


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