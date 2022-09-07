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    Bakan Soylu: Uyuşturucunun kökünü kurutacağız

    İstanbul'da 10 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında yapılan 'Narko Alan' uygulamalarında 101 bin şahıs arandı, 10 kilo 214 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • 07.09.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 09:26
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    Bakan Soylu: Uyuşturucunun kökünü kurutacağız

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele sürüyor.

    Bu kapsamda, güvenlik güçleri belirledikleri adreslere operasyonlar düzenleyerek uyuşturucunun kökünü kazıyor.

    Bakan Soylu açıkladı

    Öte yandan huzur ve güven ortamı sağlamak adına da çalışmalar yapılıyor.

    Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi Twitter hesabından uyuşturucuya yönelik paylaşımda bulundu.

    Bakan Soylu: Uyuşturucunun kökünü kurutacağız #1

    "Sonuç alıyoruz, alacağız"

    Paylaşımında İstanbul'da 10 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında 'Narko Alan' operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

    7 ilçe ve 16 mahallede sıkı denetimin yapıldığını belirten  Bakan Soylu, "Sonuç alıyoruz, alacağız. Kökünü kurutacağız." dedi.

    Bakan Soylu: Uyuşturucunun kökünü kurutacağız #2

    Ele geçirilenler

    Operasyonun ayrıntıları ise şu şekilde:

    Bağcılar/Fatih, Başakşehir/Güvercintepe-Şahintepe, Fatih/Kumkapı-Balat, Esenyurt/Balokyolu-Yeşilkent, Gaziosmanpaşa/Sarıgöl, Şişli/Kuştepe mahallelerimde yapılan Dar Alan uygulamalarında ele geçirilenler:

    • 101.070 şahıs arandı
    • 25.337 araçta inceleme yapıldı
    • 7.510 motosiklet denetimi gerçekleştirildi
    • 134 yoklama kaçağı
    • 60 il göç idaresince aranan şahıs yakalandı
    • 10 kilo 214 gram uyuşturucu madde
    • 418 adet sentetik ecza
    • 3 adet çalıntı motosiklet
    • 7 adet ruhsatsız tabanca
    • 1 adet kesici alet
    • 15 adet fişek ele geçirildi.

    Bakan Soylu: Uyuşturucunun kökünü kurutacağız #3


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