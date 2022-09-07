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- Bakan Soylu: Uyuşturucunun kökünü kurutacağız
Bakan Soylu: Uyuşturucunun kökünü kurutacağız
- 07.09.2022 - 09:25
- Güncelleme : 07.09.2022 - 09:26
İçişleri Bakanlığı koordinesinde yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele sürüyor.
Bu kapsamda, güvenlik güçleri belirledikleri adreslere operasyonlar düzenleyerek uyuşturucunun kökünü kazıyor.
Bakan Soylu açıkladı
Öte yandan huzur ve güven ortamı sağlamak adına da çalışmalar yapılıyor.
Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi Twitter hesabından uyuşturucuya yönelik paylaşımda bulundu.
"Sonuç alıyoruz, alacağız"
Paylaşımında İstanbul'da 10 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında 'Narko Alan' operasyonu düzenlendiğini açıkladı.
7 ilçe ve 16 mahallede sıkı denetimin yapıldığını belirten Bakan Soylu, "Sonuç alıyoruz, alacağız. Kökünü kurutacağız." dedi.
Ele geçirilenler
Operasyonun ayrıntıları ise şu şekilde:
Bağcılar/Fatih, Başakşehir/Güvercintepe-Şahintepe, Fatih/Kumkapı-Balat, Esenyurt/Balokyolu-Yeşilkent, Gaziosmanpaşa/Sarıgöl, Şişli/Kuştepe mahallelerimde yapılan Dar Alan uygulamalarında ele geçirilenler:
- 101.070 şahıs arandı
- 25.337 araçta inceleme yapıldı
- 7.510 motosiklet denetimi gerçekleştirildi
- 134 yoklama kaçağı
- 60 il göç idaresince aranan şahıs yakalandı
- 10 kilo 214 gram uyuşturucu madde
- 418 adet sentetik ecza
- 3 adet çalıntı motosiklet
- 7 adet ruhsatsız tabanca
- 1 adet kesici alet
- 15 adet fişek ele geçirildi.