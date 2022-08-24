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- Bakan Soylu: Uyuşturucuyla mücadelemiz hız kesmiyor
Bakan Soylu: Uyuşturucuyla mücadelemiz hız kesmiyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında 1 ton 929 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildiğini duyurdu.
- 24.08.2022 - 10:08
Bakan Soylu: "Eren Abluka-34 Operasyonu'nda; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa operasyonunda toplam 1 ton 929 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi."
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