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    Bakan Soylu: Uyuşturucuyla mücadelemiz hız kesmiyor

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında 1 ton 929 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildiğini duyurdu.
    • 24.08.2022 - 10:08
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    Bakan Soylu: Uyuşturucuyla mücadelemiz hız kesmiyor

    Bakan Soylu: "Eren Abluka-34 Operasyonu'nda; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa operasyonunda toplam 1 ton 929 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi."

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