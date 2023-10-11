Yılmaz Tunç'tan Kılıçdaroğlu'nun tezkere kararına yanıt: 'Hayır oyu vermesi çok talihsiz' Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde terörle mücadelesine ilişkin hazırlanan tezkereye, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu olumsuz yanıt vereceklerini açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu yanıta, "Türkiye'nin ana muhalefetinin terörle mücadele noktasında birlik ve beraberlik içinde olması gerekir" dedi.

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DHA

Terörle mücadele Meclis'in de gündeminde.

Kahraman Mehmetçik, yurt içi ve sınır ötesinde teröristlere yönelik operasyonlar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda güvenlik güçleri, özellikle son günlerde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sert müdahalelerde bulunuyor.

Yürütülen operasyonlarla çok sayıda terörist etkisiz hale getiriliyor.

Bölgede mücadele eden askerlerin görev sürelerinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Ardından gözler partilere çevrildi.

Kılıçdaroğlu'ndan tezkere yanıtı

Dün partisinin grup toplantısında açıklama yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, tezkereye "hayır" diyeceklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Şimdi önümüze bir tezkere getirecekler. Elbette terörle mücadele konusunda biz her yetkiye evet deriz ama anlamadığım bir şey var. Tezkerede yabancı askerler gerektiğinde Türkiye’ye davet edilebilecek deniliyor. Birinci sorum Devlet Bahçeli’ye. Partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi. Bahçeli, bu yabancı asker postallarının Türkiye topraklarını çiğnemesine evet diyor musun demiyor musun? Bu kadar açık. İkinci soru bu kadar yabancı askerler kimler? Hangi askeri terörle mücadele için Türkiye’ye davet edeceksiniz. Milliyetçiyim diyorsan sen de hayır diyeceksin.

"Tezkerelere 'hayır' oyu vereceğini açıklaması çok talihsiz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tunç, CHP'nin Irak ve Suriye tezkerelerine yönelik açıklamasıyla ilgili, şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle terörle mücadele noktasında; devletimize, hükümetimize, geçmiş dönemlerde özellikle tezkereler söz konusu olduğunda, yurt dışı tezkerelerinde destek vermediği hepimizin malumu. Tabii bu üzüntü verici. Türkiye'nin ana muhalefetinin terörle mücadele noktasında birlik ve beraberlik olunması gerekirken birtakım gerekçeler öne sürerek, ki gerekçelerin tutarlı olmadığını hep beraber görüyoruz; tezkerelere 'hayır' oyu vereceğini açıklaması çok talihsiz. Bu anlamda her şey milletimizin gözü önünde. Eğer yurt dışına asker gönderme tezkereleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmasaydı ve askerimiz bu operasyonları yapamamış olsaydı, güneyimizde bir terör devleti kurulmuş olurdu.

"Terör örgütünün yanı başımızda bir devlet kurmasını bu millet istemez"

40 yıldan bu yana 10 binlerce şehidimize mal olan bir terör örgütünün hemen yanı başımızda bir devlet kurmasını bu millet istemez. O nedenle milletin temsilcileri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu tezkereler isteriz ki oy birliğiyle geçsin ve ülke olarak terörle mücadeledeki kararlılığımızı, birlik ve beraberlik görüntüsünü hep beraber gösterelim.

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Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)