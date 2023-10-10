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Türkiye'nin gündem konularından biri de tezkere.

Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tezkere konusu masalarda tartışılmaya devam edilirken, CHP'nin tutumu ise merak konusu oldu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okudu.

"Kılıçdaroğlu terörden rahatsızsa nerede durduğunu açıklasın"

Bahçeli şu cümleleri aktardı;

Kılıçdaroğlu'dan tezkereye "hayır" cevabı

Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasının ardından CHP'den gelecek adım nefesler tutularak beklenmeye başladı.

Beklenen açıklama çok geçmeden CHP Grup Toplantısı'nda geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, tezkereye "hayır" diyeceklerini vurgularken şu cümleleri aktardı;

Şimdi önümüze bir tezkere getirecekler. Elbette terörle mücadele konusunda biz her yetkiye evet deriz ama anlamadığım bir şey var. Tezkerede yabancı askerler gerektiğinde Türkiye’ye davet edilebilecek deniliyor. Birinci sorum Devlet Bahçeli’ye. Partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi. Bahçeli, bu yabancı asker postallarının Türkiye topraklarını çiğnemesine evet diyor musun demiyor musun? Bu kadar açık. İkinci soru bu kadar yabancı askerler kimler? Hangi askeri terörle mücadele için Türkiye’ye davet edeceksiniz. Milliyetçiyim diyorsan sen de hayır diyeceksin.