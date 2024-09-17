Bakan Tunç: Ankara Adliyesi dünyanın en büyük adalet sarayı olacak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın temelinin 19 Eylül'de atılacağını belirterek, 'Toplamda 745 bin 900 metrekare kapalı alanıyla dünyanın en büyük adalet sarayı olacak' dedi.

DHA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da yapılması planlanan Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın detaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Tunç, projesi ve zemin çalışmaları tamamlanan yeni adalet sarayının temelinin 19 Eylül Perşembe günü düzelenecek törenle atılacağını duyurdu.

Mevcutta 6 ayrı binada sürdürülen yargı hizmetlerinin, tek çatı altında toplanacağını ifade eden Tunç, projenin Ankara'daki yargı hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülebilmesi açısından çok önemli bir adım olduğunu kaydetti.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK ADALET SARAYI OLACAK"

Bakan Tunç, adalet sarayının toplamda 745 bin 900 metrekare kapalı alanıyla 'dünyanın en büyük adalet sarayı olacağının' altını çizdi.

Yüksek katlı bloklar yerine yatay mimariyle inşa edilecek binada, doğal havalandırma ve aydınlatmadan üst düzeyde faydalanılacağını ifade eden Tunç, çatılarda tasarlanan güneş panelleri ile yenilenebilir enerjiyi kullanacak yeni adalet sarayının 'yeşil bina' olarak tasarlandığını belirtti.

"ANKARA ADALET SARAYI, YARGI HİZMETLERİNDE YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI ARALAYACAK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamada şu satırlar dikkat çekti:

Bu büyük proje, yargı hizmetlerinin hem vatandaşlarımız hem de yargı mensuplarımız için daha hızlı ve etkin sunulmasını sağlayacak. Ankara Adalet Sarayı, sadece bir bina olmanın ötesinde, yargı hizmetlerinde kaliteyi ve erişilebilirliği artıracak, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak bir merkez olacaktır. Modern teknoloji ve çevre dostu uygulamalarla donatılan bu yeni yapı, geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Yatay mimari anlayışı ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması hem sürdürülebilirlik hedeflerimize katkı sağlayacak hem de vatandaşlarımıza ferah ve konforlu bir adalet hizmeti sunacaktır. Ankara Adalet Sarayı, modern yapısı ve çevre dostu teknolojileriyle ülkemizin yargı hizmetleri anlamında yeni bir dönemin kapısını açacaktır.

ADALET SARAYININ 3 YILDA TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Bakan Tunç, yeni binada 1382 hakim ve Cumhuriyet savcısı odası, 588 duruşma salonu, 4 bin 180 araçlık otopark ve 610 kişilik konferans salonunun yer alacağını ifade etti.

Temelini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte atacaklarını belirten Bakan Tunç, inşaatın 3 yılda tamamlanacağını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)