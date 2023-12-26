Bakan Tunç: Terör propagandası yapanlara asla taviz verilmeyecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör propagandası yapan, suç ve suçluyu öven, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işleyenlere sıfatı ne olursa asla taviz verilmeyecektir." dedi.

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Türkiye geçtiğimiz hafta Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 12 askerinin yasını tutuyor.

6 şehidimiz toprağa verilirken diğer şehitlerimiz ise Hakkari'de yapılan törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Şehitlerin ardından halkı tahrik ettiler

Sosyal medyada ise yaşanan terör saldırılarının ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işleyen birçok hesap meydana çıktı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı şehit babasına "Kimsin lan kimsin. Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" sözlerini sarf etmiş ve toplumun tepkisini çekmişti.



Bu gelişmelerin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak net açıklamalarda bulundu.

"Sıfatı ne olursa olsun bu tür eylemlere tevessül eden şahıslara asla taviz verilmeyecek"

Bakan Tunç'un paylaşımı şu şekilde: