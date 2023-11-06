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Bakan Uraloğlu açıkladı! Bolu Dağı Tüneli yenilendi

Bakan Uraloğlu açıkladı! Bolu Dağı Tüneli yenilendi Yıl içinde heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapalı olan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, inşa çalışmaları tamamlanan yeni Bolu Dağı Tüneli'ni yarın hizmete açacak.