Bakan Uraloğlu duyurdu: 16 yaş altına sosyal medya yasağı yok

DHA

16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı geleceği haberleri üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulundu.

EBEVEYN KONTROLÜNDE OLACAK

Uraloğlu, 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getirilmeyeceğini, ebeveyn kontrolünde kullanabileceklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığının 2025 Yılı Bütçe Görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getirilmeyeceğini bildirdi.

"YASAL DÜZENLEMELER ZORUNLU HALE GELMİŞTİR"

Uraloğlu "16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık zorunlu hale gelmiştir" dedi.