Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Habertürk TV ekranlarından önemli açıklamalarda bulundu.

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını cevaplayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaş altı grubunun sosyal medya hesabı açamamalarına dair gündemlerinin olduğunu belirterek, Roblox ve Discord'un yeniden açılabilmesinin bazı şartlara bağlı olduğunu söyledi.

5G teknolojisine geçişte ilk sinyali 2026'da almayı hedeflediklerini anlatan Ural, özel araçlara kış lastiği zorunluluğu getirileceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şöyle:

ROBLOX VE DİSCORD AÇILACAK MI?

Bizim kültürümüze, inancımıza uygun portalları destekleme konusunda gayretimiz var. Roblox'la ilgili şunu söyleyeyim. 8 tane sosyal medya platformunun Türkiye'de temsilcisi var. Roblokx ve Discord'un yok. Roblox'un 15 milyon abonesi var. Bizim istediğimiz içerikleri düzenlediği halde elbette tekrar açılması mümkün.

Roblox'un kapatılma sürecinde birçok aile 'Bunlar da var mıydı onların içerisinde' diye çok ciddi dönüşler aldık. Çocukların elbette tepkisi var; ancak ötesinde amaçlayan oyunun dışında birçok ailenin, çocuğun bile haberi yok. Bizim istediğimiz içerikleri çıkartırlarsa tekrar Roblox'u açmamız mümkün. Ana akım yayın kuruluşları, televizyonlar bir müddet sonra kalkacak mı; Youtube benzerlerine mi kalacak diye tartışmalar var. Sizin de benim de belli sorumluluklarımız var. Hem bir yaptırımla karşı karşıya olmanız mümkün, olmasanız da vicdanınız var.

Bu tür mecralarda toplumu tahrik edici, güvenliği tehdit edici birçok paylaşımda bulunabiliyorsunuz. Yaptırımlar var ama disipline etme açısından ana akım gibi değil. X'in 119 tane FETÖ'cü hesabını kapattırdık. Sosyal medya platformları veya internet mecrası yurt dışı kaynaklı olanlar diyor ki 'Amerika'da kurulan bir kuruluşumdur, sorumluluk oraya karşıdır, benim şu şu kurallarım var' diyor. İyi de bizim de kurallarımız var. Uymayanlara uyarıda bulunuruz, para cezası keseriz, bant koyarız ve en son kapatırız. 2025 yılı içerisinde bence bu kararları alırız. İlgili bakanlıklarla konuşuyoruz. En tıkandığımız nokta yasakçı kisveye bürünmeden bu işi yapabilmek. Kesinlikle çocuklarımızı korumak istiyoruz. Instagram'a erişim engeli koyduk. O süreci daha iletişime açık, profesyonelce yürütebilir miydik diye kendi aramızda tartışıyoruz. Discord mahkeme kararına itiraz etti. Roblox bizle görüşüyor. İstediklerimizi söylüyoruz.

"BİR GSM OPERATÖRÜ KRİZ ANINDA KAPASİTELERİNİ DİĞERLERİNE AÇACAK"

Her operatöre nüfusun yüzde 95'ini kapsama zorunluğunu getirdik. Dağ başında, Karadeniz'de tek ev varsa 'bu fizibil değildir' demeyeceğiz elbette. Bir evrensel projemiz var. Operatörlerin yetmediği yerde katkı payımız var. Şu anda 2 bine yakın baz istasyonu Haberleşme Genel Müdürlüğümüzle birlikte kurduk. Baz istasyonun ortak olması çok mümkün değil ama en azından direği ortak olabilir. 'Kriz ortamlarında kapasitelerinin en az yüzde 25'ini diğerlerine açacaksınız' dedik.

"HER YERİ KAPSAYALIM İSTİYORUZ"

Ekibin raporu geliyor. Diyor ki 'Bu operatör şurada çekiyor'. Bir kapsama alanı o köye, mahalleye ulaşmışsa orası artık kapsanmıştır diyoruz. Birinci derecede hiç kapsama yok ise orayı mutlaka kapsayalım istiyoruz.

"ÖZEL ARAÇLARA DA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU GETİRİYORUZ"

68 bin 500 kilometre yol ağı var. Yaklaşık 12 bin araç ekipman ve yaklaşık 13 bin personel var. Tuz ve çözelti teminlerini yapıp hazırlıklı hale geliyor. Yağan karı havada tutma şansı yok. Hele hele tipi varsa, tipide kar mücadelesi yapamazsınız. Bir insan mahsur kalmışsa onu kurtarma operasyonu yaparsınız. Amerika, Almanya, Fransa'da mahsur kalan araç görüntülerini biliyoruz. Eğer tipi varsa açamazsınız. Ticari araçlarda kış lastiği 1 Aralık'tı. Bu karar Kasım'da erken astırdı. Çoğunlukla kış lastiği takılmadığı için, orada belli noktalarda trafiği kesmediğimiz için giden araçların kayıp yolu kapatması sonucu araçların ulaşamaması gibi problem oldu. Artık araçları belli noktalarda depolamaya başladık. Belki bundan sonra şunu yapacağız, 15 Kasım'da kış lastiği takma zorunluluğu getireceğiz. Belki bir müddet sonra özel araçlara da kış lastiği takma zorunluluğu getireceğiz. Kendi özeleştirimizi yapıyoruz. Ne aksamışsa tartışıyoruz.

"ANKARA-İZMİR 3,5 SAATE DÜŞECEK"

Ankara-İzmir hızlı treni Polatlı'dan itibaren 505 kilometre uzunluğunda. Yüzde 50'lileri geçmiş durumdayız. Hedefimiz 2028'de bitirmek. 2026'nın sonuna kadar Afyon'a kadar. 2027'de İzmir'e ulaşmak hedefimiz. Ankara-İzmir arasını 624 kilometrede 3,5 saatlik seyahat süresi olacak.

"SÜPER HIZLI TREN SAATTE 350 KİLOMETRE DE GİDECEK"

İstanbul-Ankara-Sakarya-Kocaeli'ni kattığımızda bu güzergâhta 30 milyon insan var. Bu insan devlet karayolu, hızlı tren ve havayoluyla seyahat ediyor. Karayolu kapasitesinin 10 yıl içinde dolacağını düşünüyoruz. Ankara-İstanbul arasına 344 kilometre uzunluğunda 350 km. hızlı giden Süper Hızlı Tren. Aynı şekilde yeni bir otoyol projesine başladık. Akyazı-Nallıhan-Beypazarı-Sincan üzerinden düşünün. Her ikisinin de proje çalışmalarını başladık. 2034'lerde her ikisini hizmete alırız diye düşünüyoruz. Şu anda Bolu Dağı Tüneli'nde araç trafiği günlük 50 bin. 80 binlere çıktığında hizmet seviyesi düşecek, 100 binlerde tıkanacak. O günlere gelene kadar bu projeleri hayata geçiririz.

"HAVA YOLLARINDA 230 MİLYON KAPASİTEYİ AŞACAĞIZ"

Dünyada havacılıkta her destinasyonda havayollarının tecrübelerinden gelmeyen yolcu oranı vardır. Ankara-İstanbul arasında yüzde 2'dir, İstanbul-İzmir arası yüzde 3'tür diyelim. Bu bilinir ve bilet fazla satılır. Diyelim ki herkes geldi. Fazla bilet sattığı artan kişiyi her halükârda memnun etme durumundalar. Hızlı büyüyen işlerde aksaklıklar elbette olabilir. Şimdi 58 havalimanı var. 131 ülkede 347 noktaya uçuyoruz. Geçen sene 213 milyonla kapattık. Sadece İstanbul Havalimanı geçen sene 76 milyonla kapattı. Bu sene 230 milyonu aşacağız. Temmuz ayında zirve yapan rötarlar oldu. Birkaç sebep sayabilirim. Türkiye'nin kuzey koridoru kapalı, Rusya-Ukrayna savaşı. Filistin'deki vahşetten dolayı güney koridorunda ciddi daralma ve sıkıntı var. Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki Avrupa'daki yoğunluğun ülkemizde şişmesi, turizm sezonunda ummadığımız kadar rötarlar oldu. Havayollarına şunu söyledik, 'iç hatları destekleyeceksiniz' dedik.