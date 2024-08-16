Bakan Uraloğlu: Tersane İstanbul projesinin yüzde 69'u tamamlandı Tersane İstanbul'da konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Projeyi İstanbul ve Türkiye için çok önemli bir kazanım olarak değerlendiriyoruz" dedi. Uraloğlu, projenin 45 yıllık işletme süresince de hazineye toplamda 1 milyar 346 milyon dolar kira geliri kazandıracağını vurguladı.

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Haber Merkezi

600 yıllık tarih canlanıyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmanlı İmparatorluğu’ndan 600 yıllık bir mirası çağdaş bir yaşam alanı olarak şehre geri kazandıracak Tersane İstanbul Projesi’ni yerinde inceleyerek, devam eden çalışmalar hakkında brifing aldı.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, “Burada bulanan tarihi tersanemiz Tersane-i Amire, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden iki yıl sonra, 1455’te kuruldu. Fatih Sultan Mehmet sonrasında yeni kızaklar ile savaş gemisi yapımında kullanılan havuzlar inşa edilerek tersane gelişmeye devam etti. Burası 16 ve 17. yüzyıllarda Akdeniz Bölgesi’nde yer alan en büyük tersanelerdendi.” İfadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZI TEKRAR HALİÇLE BULUŞTURMA AMACINI TAŞIYORUZ"

Tersanenin, Cumhuriyet Döneminde askeri ve sivil gemilerin yapımı, bakımı ve onarımında kullanıldığını anımsatan Uraloğlu, proje alanının son 30 yılda tersane işlevini yitirdiğini kaydederek, “Bu nedenle tarihi tersanemizin karakterini koruyarak bu alanı gelecek nesillere aktarmak için Tersane İstanbul projesini geliştirdik. Özellikle yaklaşık 150 yıldır sivillere kapalı bu alanda, tarihi dokuyu koruyarak vatandaşlarımızı tekrar Haliçle buluşturma amacını taşıyoruz.” Dedi.

Uraloğlu, proje kapsamında sahil şeridinde yürüyüş ve bisiklet parkurları, kafe ve dinlenme mekanları, sosyal aktivite alanları ve bin kişilik cami ile kütüphane de yapılacağını belirterek, “Gençler ve öğrenciler için deneyim odaklı aktivite alanları, tarihi yarımadanın turizmini destekleyen konaklama alanları, 70’er yatlık 2 yat limanı ve su sporları alanları oluşturuyoruz. Böylece 1,8 kilometrelik sahil hattını bir buçuk yüzyıldan sonra insanımızla buluşturmuş olacağız.” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’UN MARKA DEĞERİNE ÖNEMLİ KATKIDA BULUNUYORUZ”

Projenin tamamlanması ile toplam alanı 83 bin 300 metrekare olan 26 adet tescilli tarihi yapıyı da restore ederek kullanımına kazandıracaklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Özetle bu eşsiz bölgenin hem endüstri mirasına sahip çıkıyor hem de İstanbul’un marka değerine önemli bir katkıda bulunuyoruz. Tersane İstanbul; tarihi Osmanlı tersanelerini yeniden İstanbul’un kalbine taşıyacak, gözlerden uzak kalan tersane bölgesi; zengin geçmişini gözler önüne seren örnek bir koruma yaklaşımıyla, yeniden kent yaşamının canlı bir parçası olacak.” diye konuştu.

“BU YIL BİTMEDEN BİRİNCİ FAZIN TAMAMLANMASINI HEDEFLİYORUZ”

Bakan Uraloğlu, 1.8 kilometre kıyı bandına sahip Tersane İstanbul’un 4 fazda inşa edildiğini kaydederek, 23 Şubat 2019’da temelin atılarak çalışmalara başlandığını anımsattı.

Uraloğlu, proje genelinde ilerleme seviyesinin yüzde 69 olduğunu belirterek, “Halka açılacak birinci faz kapsamında olan 25. ve 26. blokların kısmi kabulünü 11 Haziran’da yaptık. Bu yıl bitmeden birinci fazın tamamlanmasını hedefliyoruz. Osmanlı döneminde torpido fabrikası olarak kullanılan yapının restorasyonu bitince ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile hizmet vermeye başlıyor olacağız.” dedi.

“1 MİLYAR 346 MİLYON DOLAR KİRA GELİRİ KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ”

Uraloğlu, yaklaşık 889 milyon dolarlık dev bir yatırım olan projeyi kamu kaynağı kullanmadan gerçekleştirdiklerinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

45 yıllık işletme süresince de hazinemize toplam 1 milyar 346 milyon dolar kira geliri kazandırmış olacağız. Tersane İstanbul projesini hem İstanbul hem de Türkiye için çok önemli bir kazanım olarak görüyorum. Tarihi simge yapılarıyla; dört mevsim İstanbullular için popüler bir kültür-sanat etkinlikleri merkezi olacağına inanıyorum. Bölgenin tarihi dokusuyla uyum içindeki mimarisiyle gerek İstanbullular gerek yerli ve yabancı turistler için bir çekim noktası haline gelecektir.

"İSTANBUL’UN ULAŞIMI İÇİN 1 TRİLYON 184 MİLYAR 556 MİLYON LİRA YATIRIM”

Uraloğlu, Tersane İstanbul’un binlerce kişiye istihdam oluşturacağını ve milyonlarca ziyaretçi ağırlayacağını belirterek, İstanbul’un ulaşım ağının gelişmiş olmasının da turizm faaliyetlerinin gelişmesi açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Uraloğlu, “Ulaşım seyahati mümkün kılar ve ulaşım sistemlerinin gelişimi turizm ve ticareti canlandırır. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul’u Avrupa’nın ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için dev projeler inşa ettik. Son 22 yılda İstanbul’un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 1 trilyon 184 milyar 556 milyon lira yatırım gerçekleştirdik.” dedi.

"22 YILDA BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU 795 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"

Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Çamlıca Kulesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara ve İstanbul-İzmir Otoyolları ve İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı gibi dev yatırımları hayata geçirerek, İstanbul’u modern ve efektif bir ulaşım altyapısı ile hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdıklarını belirten Uraloğlu, “İstanbulluların yaşam kalitesini yükselttik ve İstanbul’u çok kıymetli bir marka şehre dönüştürdük. Son 22 yılda; bölünmüş yol uzunluğunu 350 kilometreden 795 kilometreye, BSK kaplamalı yol uzunluğunu 356 kilometreden 847 kilometreye çıkardık. 3 bin 410 metre uzunluğunda 68 köprüsü vardı, biz köprü sayısını 952'ye, toplam köprü uzunluğunu da 115 bin 257 metreye yükselttik.” dedi.

"MARMARAY İLE 1 MİLYAR 165 MİLYON YOLCU TAŞIDIK"

Uraloğlu, İstanbul’un 932 metre uzunluğunda sadece 3 tüneli olduğunu anımsatarak12 tünel daha yaptıklarını ve tünel uzunluğunu 22 bin 401 metreye çıkardıklarını bildirdi.

Uraloğlu, “Bu köprü ve tünellerimiz ile İstanbul kent içi trafiğine adeta nefes aldırdık. Marmaray ile açıldığı günden bu yana yaklaşık 1 milyar 165 milyon yolcu taşıdık.” diye konuştu.

Uraloğlu, İstanbulluların ve İstanbul’a gelen ziyaretçilerin şehir içinde daha hızlı ve kolay ulaşım imkanına kavuşması içinde şehir içi raylı toplu taşımacılık altyapısının gelişmesi adına da çok önemli projeler hayata geçirdiklerini anımsatarak şöyle konuştu:

Bakanlık olarak İstanbul’da son olarak hizmete aldığımız Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu’nun 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimiyle 161,7 kilometre hat inşa ettik. İstanbul’da inşa ettiğimiz 7 raylı sistem hattından toplam 25,3 kilometre uzunluğundaki; Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu ve Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosu’nun yapımını Bakanlık olarak biz tamamladık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine devrettik.

"YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ İLE MARMARAY’A ALTERNATİF DEMİRYOLU HATTINA DAHA KAVUŞACAĞIZ"

Uraloğlu, toplam 122,4 kilometre uzunluğundaki; İstanbul MARMARAY ve Gebze-Halkalı Banliyö Hattı, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu ve Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattının işletmesinin sorumluluğunu ise Bakanlık olarak üstlendiklerini de belirterek şöyle devam etti:

Şu anda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu’nun Halkalı-Arnavutköy Kesiminde ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosunda yapım çalışmalarına süratle devam ediyoruz. Yine, Halkalı-Kapıkule hızlı tren projemizin yapım çalışmaları sürüyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demiryolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray’a alternatif ikinci bir demiryolu hattına daha kavuşacağız ve İstanbul’un uluslararası yük taşımacılığındaki konumu daha da güçlenecek.

ANKARA İSTANBUL ARASI 80 DAKİKA OLACAK

Uraloğlu, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattından sonra tamamen yeni bir hat olacak Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme alarak ön projeleri tamamladıklarını belirterek, “Süper hızlı tren hattımızın güzergâh uzunluğu 344 kilometre olacak. Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz.” dedi.

“İSTANBUL, HAVACILIK ALANINDA ZİRVEDE”

İstanbul Havalimanı’nın da dev kapasitesiyle, Türkiye’yi uluslararası bir aktarma merkezi yaptığını ve Türkiye’yi küresel havacılıkta zirveye taşıdığını da bildiren Uraloğlu, “Bugün İstanbul, havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline gelmiş durumdadır. Her yıl Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında birinciliği kaptırmayan İstanbul Havalimanımız başarısını her geçen gün artan yeni uçak trafiği ve yolcu rekorlarıyla da devam ettirmektedir.” İfadelerini kullandı.

"ÇAMLICA KULESİ’Nİ 1 MİLYON 871 BİN ÜSTÜNDE KİŞİ ZİYARET ETTİ"

Dünya’da ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulesi ile Çamlıca tepelerinde dağınık halde bulunan 33 adet demir yığınını kaldırarak İstanbul’un siluetine önemli bir katkı sağladıklarının altını çizen Uraloğlu, “İstanbul'un silüetini, tarihi simgelerini ve doğal güzelliklerini panoramik manzaralarla sunan Çamlıca Kulesi her gün ziyaretçi akınına da uğruyor. Çamlıca Kulesi'ni hizmete açıldığı 29 Mayıs 2021 tarihinden bu yana 1 milyon 871 bin üstünde kişi ziyaret etti.” diye konuştu.

Projeleri mimari estetikleriyle eşsiz yapılar olarak inşa ettiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: