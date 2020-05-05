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    Ana fabrikalar 11 Mayıs'ta açılıyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm ana fabrikalar tekrar faaliyetlerine başlamış olacak" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2020 - 13:35
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    Ana fabrikalar 11 Mayıs'ta açılıyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle bazı fabrikalardaki üretim durdurma sona eriyor. Normalleşme çalışmaları kapsamında 11 Mayıs'tan itibaren, Türkiye'deki tüm fabrikalar yeniden üretime başlayacak.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm ana fabrikalar tekrar faaliyetlerine başlamış olacak." dedi.

    TEST LABORATUVARI, KOCAELİ'NİN ARDINDAN ANKARA'DA DA KURULACAK

    Bakan Varank, "Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 16 bin 900 firma faaliyetlerine devam etti. Kocaeli'nin ardından, günlük 4 binin üzerinde test kapasitesine sahip bir laboratuvar da Ankara'da kurulmuş olacak." açıklamasında bulundu.

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