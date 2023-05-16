Bakan Varank'tan manipülasyon yapan CHP'lilere: Özür dileyin CHP'nin yalanlar üzerine kurduğu algı yönetimini beceremeyen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, seçim hakkında söyledikleriyle rezil oldular.

ensonhaber.com

Halk, 14 Mayıs günü seçimini yaptı.

Sandığa katılımın yüksek olduğu günün sonunda partilerde oy sayımı hareketli geçti.

Özellikle Millet İttifakı'nın Anadolu Ajansı hakkında söyledikleri gündemden düşmedi.

CHP'nin ajansı ANKA, sonuçlar açıklanmaya başladıktan sonra çökünce, başta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmak üzere birçok kişi ıslak imzalı oy bahanesiyle manipülasyon yaptı.

Kılıçdaroğlu önde dediler

Belli aralıklarla ekranların karşısına çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, açıklanan rakamların yalan olduğunu söyleyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık ara önde olduğunu duyurdu.

Gecenin sonunda aynı oranlara gelen rakamlarda Kılıçdaroğlu hiç öne geçemezken, 5 puan fark yedi.

AK Parti'yi algı yapmakla suçlayan Ekrem İmamoğlu'nun söylediği sözlerin tamamı yalan çıktı.

Islak imza algısı yaptılar

Sayılmayan 10 milyon oy olduğunu söyleyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını bile açıkladı.

Resmi rakamlar açıklanmasına rağmen canlı yayında yalan ifadeler kullanan ikili 15 Mayıs'ta sessizliğe büründü.

"Özür dileyecek misiniz?"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da sosyal medya hesabından yalan söyleyen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın görüntülerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Yalanlarla, manipülasyonlarla bütün gece milletimizi aldatmaya çalıştılar... Peki şimdi özür dileme erdemini gösterebilecekler mi?

Bu paylaşımı alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise şunları söyledi: