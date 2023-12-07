Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan Hazreti Mevlana yorumu: İnsanlığa evrensel bir dille seslendi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Hazreti Mevlana’nın 750. vuslat yıl dönümü için Konya’da düzenlenen programa katıldı. Mumcu, "Mevlana'yı yeniden anmak ve anlatmak için bizlere büyük bir fırsat" yorumunda bulundu.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'ü "Mevlana Yılı" olarak ilan etti.

Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, bugün Şems-i Tebrizi Türbesi'nden Mevlana Müzesi'ne kadar gerçekleştirilecek "Vuslat Vakti" yürüyüşüyle başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da bu kapsamda Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından programa katıldı.

Mumcu, Vuslat Vakti temasının önemine değindi.

"Refah ve huzura anahtar olacak"

Batuhan Mumcu, sözlerine şöyle başladı:

Bu yılki törenimizin teması Vuslat Vakti. Bu alanda birçok etkinlik gerçekleştirdik. Bir dizi program hazırladık. Bakanlığımızın Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ülkemiz ve dünya diğer ülkelerinden sanatçı ve topluluklarının katılımıyla her yıl Konya Mistik Festivalini gerçekleştirmekteyiz. Mevlevi sema törenleri dünya çapında tanıtılması için birçok proje yürütmektedir. Tüm insanlığın refahı ve huzuruna anahtar olacak değerleri yeniden hatırlatmaya vesile olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen tüm kurumlarımıza ve bu törenin kapanışına kadar on gün boyunca özenle icra edilecek olan sanattaki sanatçılarımıza teşekkür ediyorum.

"Daha geniş kitlelere ulaştırma vakti"

Mumcu, Hazreti Mevlana'nın sonsuz sevgi ve birlik mesajlarını daha yakından hissetme, yaşama ve paylaşma vakti olduğunu dile getirerek, "Onun sevgi dolu dünyasını yeryüzünde inşa ve daha geniş kitlelere ulaştırma vaktidir. Vuslat'ın 750. yıl dönümü dünyadaki savaşların, çatışmaların ve anlaşmazlıkların tesiri altındaki dünyamızı karanlık bir evren olmaktan kurtaran bugünümüze nur ve huzur eriştiren öğretisiyle Hazreti Mevlana'yı yeniden anmak ve anlatmak için bizlere fırsat sunmaktadır." diye konuştu.

"Mevlana insanlığa evrensel bir dille seslendi"

Hazreti Mevlana'nın sadece bir coğrafyanın değil, tüm dünyanın manevi zenginliğine katkıda bulunan evrensel bir düşünür olduğunu vurgulayan Mumcu, Mevlana'nın öğretilerinin sevgi, hoşgörü, birlik ve barış temellerini attığını, insanlığa evrensel bir dille seslendiğini belirtti.

"Bakanlığımızın en prestijli projeleri arasında"

Mumcu, Hazreti Mevlana'nın şiirleri, sözleri ve tevazusunu yaşatmaya devam edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde birçok etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinlikler arasında İstanbul'da Ayasofya Camisi'nde halkımızla, yerli ve yabancı basın mensuplarıyla açık olarak gerçekleştirdiğimiz Mevlana Gülşeni'ne davet etkinliğimiz etkisi açısından oldukça yüksek bir programdı. Program içeriğinde Hazreti Mevlana'nın vuslatının 750. yıl dönümü kapsamında yurt içi ve dışından 750 semazenin katılımıyla gerçekleştirilen muazzam bir sema mukabelesi yer aldı. Sahneleme teknikleri ve müzikal altyapı açısından oldukça yüksek teknoloji ve sanatsal altyapı imkanlarının kullanıldığı gösteri halkımızdan da yoğun ilgi görerek bakanlığımızın en prestijli projeleri arasında yer aldı.

"Sema korunarak yaşatılmalı"

Mumcu, Mevlevi düşüncenin ve yaşam biçiminin temel unsurlarıyla birçok inceliği bünyesinde barındıran ve bu öğretinin en güçlü aktarım araçlarından birinin de sema töreni olduğunu dile getirdi.

Mevleviliğin en önemli özelliklerinden semanın korunarak yaşatılmasının önemini vurgulayan Mumcu, "UNESCO İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Kültürel Mirası Başyapıtları programı çerçevesinde 2005'te başyapıt olarak ilan edilen Mevlevi sema töreni Dışişleri Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yoğun girişimleri neticesinde 2008'de UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirasının Temsil Listesinde ülkemiz adına kayıt edilerek tüm dünyaya tanıtılmıştır." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)