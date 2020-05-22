Bakan Yardımcısı Birpınar, Haliç gerçeğini yazdı

İBB'nin "Haliç yeniden canlanıyor" paylaşımı üzerine başlayan tartışmalara katılan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, 30 tweet işe gerçekleri ortaya koydu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç'te yapılan paylaşımları Twitter hesabından paylaştı ve "Haliç yeniden canlanıyor" ifadesini kullandı.

Tartışmaların fitilini ateşleyen bu ifadenin ardından kafaları karışanlar için Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Twitter hesabından açıklama yaptı.

HALİÇ: ÖNCESİ/SONRASI

30 TWEET İLE GERÇEKLER

Birpınar, 30 tweet ile Haliç gerçeklerini yazdı.

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