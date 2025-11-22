Bakan Yerlikaya: Ceza, anlık; trafik kültürü ise kalıcıdır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bugün Konya’nın Karatay ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden M.Ç.'nin, önce karşı şeritten gelen çekiciye, ardından başka bir araca çarptığı kazanın görüntülerini paylaştı.

"BİZ KALICI OLANI İNŞA ETMEK İSTİYORUZ"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu cümleleri paylaştı:

"Bugün Konya’nın Karatay ilçesinde ‘aşırı hız’ nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden M.Ç., önce karşı şeritten gelen çekiciye, ardından başka bir araca çarptı. 2024 yılındaki trafik kazalarında meydana gelen ölümlerin yaklaşık yüzde 47,2’si hız kuralına uyulmamasından meydana geliyor. Yeni Trafik Kanunu Teklifindeki hedefimiz, sürücülere sadece trafik kurallarını ezberletmek değil, herkesin içinde doğruyu yanlıştan ayırt eden bir vicdan rehberi oluşturmaktır. Trafik cezası, riskli bir davranışı anlık olarak durdurabilir, denetim mekanizmaları, bu davranışın tekrar etme olasılığını azaltır, trafik kültürü ise doğru davranışı kişinin kendi doğrusu haline getirir. Ceza, anlık; trafik kültürü ise kalıcıdır. Biz kalıcı olanı inşa etmek istiyoruz. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum"